    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen weiter kaum bewegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabil, Euro-Bund-Future leicht gestiegen.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,715 Prozent.
    • US-Jobdaten liefern kaum Impulse, Zinsentscheidung ungewiss.
    Deutsche Anleihen weiter kaum bewegt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich auch am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 128,62 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,715 Prozent.

    Die US-Jobdaten für den September hatten am Vortag kaum Impulse geliefert. Nach dem Ende des Stillstands der US-Behörden im Zuge des Haushaltsstreits beginne sich der Nebel rund um die konjunkturelle Entwicklung etwas zu lichten, so die Helaba-Experten. Allerdings zieht sich die Veröffentlichung der Daten wohl noch hin. Die Oktober-Jobdaten stehen erst Mitte Dezember auf der Agenda, also nach der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Es bleibt ungewiss, ob der Leitzins in den USA im Dezember erneut sinkt.

    Für Impulse könnten am Morgen Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone sorgen. Dabei dürfte sich für die Industrie ein weiterhin schwieriges Umfeld zeigen. Für Dienstleister sah es hingegen zuletzt etwas besser aus; allerdings rechnen Volkswirte hier im Schnitt nicht mehr mit einer weiteren Stimmungsaufhellung./jha/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen weiter kaum bewegt Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich auch am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 128,62 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,715 Prozent. Die …