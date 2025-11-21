Kontinuierliche Produktion neu definiert mit hochgeschwindigkeitsfähigem, hochfestem PAEK-3D-Druck

In den letzten zehn Jahren hat sich der FFF-3D-Druck vom Prototyping zur Produktion von Funktionsteilen entwickelt. INTAMSYS hat bei diesem industriellen Wandel stets eine Vorreiterrolle gespielt.

FRANKFURT, Deutschland, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- INTAMSYS, ein weltweit führender Anbieter von industriellem FFF-3D-Druck, hat heute auf der Formnext offiziell seinen 3D-Drucker der nächsten Generation für Hochleistungsmaterialien vorgestellt, den FUNMAT PRO 310 APOLLO .

Im Jahr 2016 brachte INTAMSYS seinen ersten Hochtemperaturdrucker auf den Markt, den FUNMAT HT. Damit war es eines der ersten Unternehmen, das stabilen FFF-Druck von PEEK erreichte. Als „PLA gut drucken können" noch der Maßstab war, hat INTAMSYS mit seiner Fähigkeit, „PEEK gut drucken zu können", einen neuen Standard gesetzt und damit weltweit Aufmerksamkeit erregt. Als Pionier im Bereich des PEEK-3D-Drucks hat das Unternehmen den Weg für die Verwendung von Hochleistungswerkstoffen in der industriellen additiven Fertigung geebnet.

Seitdem hat INTAMSYS die Materialkompatibilität immer weiter ausgebaut: von PEEK bis hin zur größeren PAEK-Familie und einer breiten Palette an technischen Thermoplasten. Damit hat das Unternehmen seine Führungsposition im industriellen FFF-Segment gefestigt.

Jetzt geht INTAMSYS über „gutes Drucken" hinaus und ermöglicht eine kontinuierliche Produktion mit PAEK-Materialien. Der neue FUNMAT PRO 310 APOLLO ist aus dieser Idee entstanden – und läutet eine neue Ära ein, in der leistungsstarke Materialien vom Labor in die Produktion kommen.

Vom 3D-Drucker zum Produktivitätssystem:

ein Sprung auf Systemebene beim Drucken von Hochleistungsmaterialien

Der 310 APOLLO ist nicht nur ein weiterer Schritt in der FUNMAT-Serie – er ist ein echtes Upgrade auf Systemebene in der Herstellung von Hochleistungsmaterialien.

Mit seiner einzigartigen multiphysikalischen Prozesssteuerung und -optimierung bietet der 310 APOLLO eine bis zu viermal schnellere Druckgeschwindigkeit und eine mehr als doppelt so hohe Z-Achsen-Festigkeit (über 40 MPa).

Er verfügt über folgende Merkmale:

Zwei 3 kg schwere, aktiv trocknende Filamentboxen

RFID-Materialerkennung

Das neu eingeführte INTAMQualityTM Rückverfolgbarkeitssystem

Gemeinsam gewährleisten diese Prozessstabilität und Produktionskonsistenz.