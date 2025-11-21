101 0 Kommentare CMC Markets: Gewinnwachstum & API-Partnerschaften im Aufwind

CMC Markets präsentiert sich als wachstumsstarker Akteur mit strategischen Partnerschaften und technologischen Innovationen, die seine Marktstellung festigen.

CMC Markets hat im ersten Halbjahr 2025/26 den Nettobetriebsgewinn um 5% auf 186,2 Millionen GBP gesteigert.

Der Gewinn vor Steuern lag bei 49,3 Millionen GBP, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, bedingt durch Einmaleffekte im australischen Aktienhandel.

Eine Kooperation mit der WestPac Bank stärkt die Position von CMC Markets als zweitgrößter Börsenmakler in Australien.

Die API-Partnerschaften in Europa zeigen exponentielles Wachstum, mit über 30 Ländern, in denen Kundenkonten eröffnet wurden, ohne lokale Präsenz.

CMC Markets plant die Einführung einer neuen Multi-Asset-Plattform in Großbritannien und mehrere neue Produkte in Deutschland im ersten Quartal 2026.

Kunden können CFDs auf über 250 US-Aktien nahezu rund um die Uhr handeln, was durch außerbörsliche Handelsplätze ermöglicht wird.





Lesen Sie auch Alles Rot Asiatische Aktien crashen nach Tech-Selloff und Fed-Sorgen Kommt der KI-Crash jetzt doch? Asiens Chip-Giganten brechen ein – SoftBank stürzt zweistellig ab! Kommt der KI-Crash doch noch? Wall Street stürzt plötzlich ab: Nasdaq-100 mit heftigem Intraday-Absturz! Mega-Chance? DoorDash Aktie: Bullishes Rating stärkt Hoffnung auf Trendwende





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.