BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Neue Produkte dürften dem Pharmakonzern mittelfristig profitables Wachstum bescheren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Klinische Studiendaten zur Medikamenten-Pipeline sollten zu steigenden Markterwartungen führen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 108,5EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
