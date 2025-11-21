BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Neue Produkte dürften dem Pharmakonzern mittelfristig profitables Wachstum bescheren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Klinische Studiendaten zur Medikamenten-Pipeline sollten zu steigenden Markterwartungen führen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 108,5EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 108

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

