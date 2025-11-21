    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Neue Produkte dürften dem Pharmakonzern mittelfristig profitables Wachstum bescheren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Klinische Studiendaten zur Medikamenten-Pipeline sollten zu steigenden Markterwartungen führen./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 108,5EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Florent Cespedes
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 108
    Kursziel alt: 108
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


