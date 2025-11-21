    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'

    • RBC hebt Kursziel für Siemens Energy auf 136 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Outperform" für das Unternehmen
    • Analyst lobt Auftragsbücher und Kapitalverteilung
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 21:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

    Siemens Energy

    -3,85 %
    -2,13 %
    +5,16 %
    +17,34 %
    +136,47 %
    +622,07 %
    +330,08 %
    +382,30 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 109,0 auf Tradegate (21. November 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 83,29 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -25,64 %/+31,34 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 136 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
