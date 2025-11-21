RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 109,0 auf Tradegate (21. November 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 83,29 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -25,64 %/+31,34 % bedeutet.