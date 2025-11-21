Wirtschaft
Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
Foto: Adidas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas höhere Gehälter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche verlassen hat.
"Wir haben den Vorstand aufgefordert, mit uns in Haustarifverhandlungen einzutreten", heißt es in einem Schreiben an Gewerkschafter bei Adidas, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Darin verlangt die IG BCE unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt und einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Man habe zunächst für die Standorte Uffenheim und Scheinfeld eine Tarifkommission gebildet.
"Wir haben den Vorstand aufgefordert, mit uns in Haustarifverhandlungen einzutreten", heißt es in einem Schreiben an Gewerkschafter bei Adidas, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Darin verlangt die IG BCE unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt und einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Man habe zunächst für die Standorte Uffenheim und Scheinfeld eine Tarifkommission gebildet.
Anzeige
Präsentiert von
Für eine Reaktion auf die Forderungen setzt die Gewerkschaft eine Frist bis 24. November. "Sollte der Vorstand die Frist verstreichen lassen, werden wir gemeinsam Schritt für Schritt den Druck erhöhen - falls nötig, bis hin zum Erzwingungsstreik", heißt es in dem Schreiben weiter.
Ein Sprecher von Adidas erklärte auf Anfrage: "Wir werden gegenüber der IG BCE dazu Stellung nehmen". Das Unternehmen habe stets betont, sich zu fairer Bezahlung zu verpflichten und die Lohnerhöhungen, die Tarifmitarbeitende sowie Auszubildende betreffen, vollständig umzusetzen. Adidas werde die Gehälter der rund 4.600 bisher tariflich beschäftigten Mitarbeitenden in Deutschland stärker und von einem höheren Ausgangswert erhöhen, als es der kürzlich verabschiedete Tarifabschluss zwischen dem Branchenverband HDSL und der Gewerkschaft IG BCE vorsehe: "Für alle Entgeltgruppen ist der Anstieg um 0,5 Prozentpunkte höher als im Tarifvertrag vorgesehen." Dazu komme etwa eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro für vier Monate. Der Gewerkschaft reicht das nicht.
Ein Sprecher von Adidas erklärte auf Anfrage: "Wir werden gegenüber der IG BCE dazu Stellung nehmen". Das Unternehmen habe stets betont, sich zu fairer Bezahlung zu verpflichten und die Lohnerhöhungen, die Tarifmitarbeitende sowie Auszubildende betreffen, vollständig umzusetzen. Adidas werde die Gehälter der rund 4.600 bisher tariflich beschäftigten Mitarbeitenden in Deutschland stärker und von einem höheren Ausgangswert erhöhen, als es der kürzlich verabschiedete Tarifabschluss zwischen dem Branchenverband HDSL und der Gewerkschaft IG BCE vorsehe: "Für alle Entgeltgruppen ist der Anstieg um 0,5 Prozentpunkte höher als im Tarifvertrag vorgesehen." Dazu komme etwa eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro für vier Monate. Der Gewerkschaft reicht das nicht.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang der Adidas-Aktie, die bei einem Zwei-Jahrestief steht. Investoren planen Käufe bei etwa 150 Euro oder darunter, um von möglichen Rebounds zu profitieren. Es wird spekuliert, ob negative Nachrichten oder Short-Seller den Kurs drücken, was die Abwärtsbewegung verstärkt. Die Unterstützung bei 140-150 Euro gilt als entscheidend, während die Stimmung insgesamt negativ ist und Verluste bedauert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
LangerMannausMUC schrieb gestern 19:46
mitdiskutieren »
Ja, nervig ist der Verlauf…sehr sehr nervig! Es hilft nur , nicht mehr jeden Tag ins Depot zu schauen. Mit der WM nächstes Jahr wird sich der Kurs auf jeden Fall erholen. Man Brauch nur Geduld! Gönnt euch ein paar Glühwein:-)
SchlauerDedneu schrieb gestern 11:38
mitdiskutieren »
bei ca. 150 fange ich an zu kaufen und gehe dann falls nötig weiter mit nach unten
no risk no fun...
Gruenspan59 schrieb gestern 10:19
mitdiskutieren »
DAX heute schön im Plus und diese Drecksaktie wie jeden Tag im Minus. Welch ein Schrottwert,da fehlen einem die Worte. Der Dreck hat ein neues Jahrestief, Gratulation. Ich kann gar nicht so viel fressen wie ich Kotzen könnte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte