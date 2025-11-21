Jefferies senkt AMS-Osram auf 'Hold' - Ziel auf 8,30 Franken

FuW-Analyse zu den Quartalszahlen

Solide Zahlen, schwacher Ausblick: AMS Osram stürzen ab

CEO Aldo Kamper spricht von einem «guten Quartal», doch Anleger flüchten. Die Prognose für das Jahresendgeschäft liegt weit unter den Erwartungen.





Der herrschaftliche Sitz von AMS Osram in Unterpremstetten: Während der deutsch-österreichische Chiphersteller in Deutschland Stellen streicht, baut er neue Jobs in Österreich auf mit EU-Geldern.

In Kürze:

AMS-Osram-Aktien fielen trotz solidem Quartalsergebnis wegen des schwachen Ausblicks deutlich. Das deutsch-österreichische Unternehmen verzeichnete bereinigte Wachstumsraten von rund 9%. Die niedrige Eigenkapitalquote von nur 14,9% bleibt besorgniserregend für ein Industrieunternehmen. Im Smartphone-Sektor konnte AMS Osram zulegen, rechnet jedoch mit abflachendem Wachstum.





In einem schwierigen Umfeld hat AMS Osram ein solides Ergebnis abgeliefert. «Alles in allem ein gutes Quartal. Unser strategischer Fokus zahlt sich aus», sagte Aldo Kamper, CEO des deutsch-österreichischen Chipherstellers. Wegen des schwachen Ausblicks gaben die Aktien am Dienstagmorgen jedoch nach.

In den vergangenen Wochen haben die Papiere des Chipherstellers teils deutlich zugelegt: etwa jedes Mal, wenn von guten Verkäufen der neuen iPhones von Apple die Rede war, oder als bekannt wurde, dass https://www.fuw.ch/ams-osram-aktienkurs-steigt-durch-meta-partnerschaftsgeruechte-176829535572. In den vergangenen Tagen gingen diese Kursgewinne verloren. Am Dienstag ging es zeitweise mehr als 15% nach unten.





US-Währung belastet

Der Umsatz von AMS Osram sank im dritten Quartal um 3% auf 853 Mio. €, vor allem wegen eines schwächeren Dollars und der Ausgliederung von Nicht-Kerngeschäften. Bereinigt um diese Effekte wäre ein Wachstum von rund 9% verbucht worden.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) sowie um Sondereffekte bereinigt stagnierte bei 166 Mio. €. Die Ebitda-Marge konnte das AMS-Osram-Management 0,7 Prozentpunkte auf 19,5% verbessern. Der Gewinn sackte 27% auf 27 Mio. € ab. Die Zahlen lagen aber im Rahmen der Erwartungen.

Die Eigenkapitalquote rutschte weiter ab: Die Bilanzkennziffer lag per Ende September nur noch bei 14,9% – zu wenig für ein Industrieunternehmen. Immerhin befindet sich AMS Osram auf dem Weg, die prognostizierten 100 Mio. € an freiem Cashflow in diesem Jahr zu erwirtschaften. Das dürfte Sorgen um weitere Kapitalmassnahmen dämpfen.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23837/board/20251118172453-bildschirmfoto-18-11-2025-172437-www-fuw-ch.jpeg





Für das laufende Quartal erwartet CFO Rainer Irle einen Umsatz zwischen 790 bis 890 Mio. € (Vorjahr: 882 Mio.) sowie eine Ebitda-Marge zwischen 16 und 19%. Analysten hatten jeweils mit mehr gerechnet.

Vor allem dieser Ausblick sorgte für lange Gesichter. «Die Umsatzprognose liegt im Mittel 5%, der bereinigte Ebitda 15% unter dem Marktkonsens», erklärte Vontobel-Analyst Mark Diethelm. Hinzu komme, dass das Cashflow-Ziel nur erreichbar sei, wenn EU-Fördergelder pünktlich fliessen – «was die Unsicherheit erhöht».

Zudem vermiese die Unsicherheit im Automobilsektor den Ausblick, schreibt das Analystenteam von UBS. Die Lager der Autokunden würden sich zwar leeren, hiess es von AMS Osram, «ohne, dass jedoch ein nennenswertes Wiederauffüllen der Lagerbestände in Sicht war». Die Klientel würde weiter kurzfristig bestellen.





Starkes Sensorgeschäft

Weil es im Geschäft mit Sensoren für Konsumelektronik vergleichsweise gut lief, ist der Bereich nun fast so stark wie das Automobilgeschäft. «Bei unseren Smartphone-Kunden kommen wir gut voran», sagte Kamper. Der Boom werde nun jedoch abflachen. Im dritten Quartal erzielte AMS Osram 239 Mio. € im Auto-, 224 Mio. € im Konsumelektronik- und 174 Mio. € im Industrie- und Medizintechnikgeschäft.

Die News von Apple und Meta haben sich als Strohfeuer entpuppt. Am Ende zählen Fakten, nicht Visionen. Und hier konnte das AMS-Osram-Management dieses Mal nicht überzeugen. Der Rücksetzer vom Dienstag dürfte zwar übertrieben sein, doch überzeugende Argumente für neue Engagements in den Aktien fehlen derzeit.











