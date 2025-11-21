    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt AMS-Osram auf 'Hold' - Ziel auf 8,30 Franken

    • Jefferies senkt Kursziel für AMS-Osram auf 8,30 Franken.
    • Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, langsame Erholung.
    • Umsatzschwund bis 2026, Abhängigkeit von Branchenaufschwung.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 8,46 auf Tradegate (21. November 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um -24,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 838,69 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,667CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000CHF was eine Bandbreite von +45,28 %/-3,15 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 8,30 Euro

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der ams-OSRAM Aktie. Analysten senken ihre Kursziele nach enttäuschenden Quartalszahlen und einem schwachen Ausblick, was zu Kursrückgängen führt. Es werden fundamentale Aspekte wie Margendruck, Eigenkapitalquote und zukünftige Chancen sowie technische Bewegungen und mögliche Kurssteigerungen bei positiven Nachrichten diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ams-OSRAM eingestellt.

