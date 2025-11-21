DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 156,0 auf Tradegate (21. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,23 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +37,59 %/+75,99 % bedeutet.