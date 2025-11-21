WDH/ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 USD an.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach starken Zahlen.
- Positiver Ausblick auf Schlussquartal sorgt für Optimismus.
(Wiederholung vom Vorabend)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe die Märkte mit sehr guten Quartalsresultaten und einem noch besseren Ausblick auf das Schlussquartal aufatmen lassen, schrieb Ingo Wermann in seiner Reaktion am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 156,0 auf Tradegate (21. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,23 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +37,59 %/+75,99 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 225 US-Dollar
Sieht fuer mich nach einer Kaufgelegenheit aus, weil die Zinssenkungen frueher oder später kommen, und die fundamentalen Daten inkl. Ausblick besser als erwartet waren.
Warm anziehen!
Und zwar nahe an deren Endphase! 🤦🤡