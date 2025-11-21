    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    WDH/ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 USD an.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach starken Zahlen.
    • Positiver Ausblick auf Schlussquartal sorgt für Optimismus.
    WDH/ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe die Märkte mit sehr guten Quartalsresultaten und einem noch besseren Ausblick auf das Schlussquartal aufatmen lassen, schrieb Ingo Wermann in seiner Reaktion am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 156,0 auf Tradegate (21. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,23 %.

    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 225 US-Dollar

    dpa-AFX
