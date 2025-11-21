Onco-Innovations: PNKP-Inhibitor-Boost mit Dalton für klinische Studien
Onco-Innovations optimiert seine PNKP-Inhibitor-Technologie "A83B4C63" mit Dalton Pharma Services für klinische Studien, um die Herstellung zu unterstützen und die Krebsbehandlung zu verbessern.
- Onco-Innovations optimiert und skaliert seine PNKP-Inhibitor-Technologie "A83B4C63" in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services für zukünftige klinische Phase-1-Studien.
- Die Prozessoptimierung erfolgt unter nicht-GMP-Bedingungen und zielt darauf ab, die Herstellung klinischer Materialien zu unterstützen.
- Dalton Pharma Services produziert intermediäre Scale-up-Chargen, um die Reaktionsleistung für die präklinische Herstellung zu bewerten.
- Der Wirkstoff "A83B4C63" soll die tumorspezifische Bereitstellung des PNKP-Inhibitors verbessern und die therapeutische Wirksamkeit bei der Krebsbehandlung erhöhen.
- Das Fertigungsprogramm umfasst die Entwicklung von Analysemethoden und Stabilitätstests gemäß internationalen Qualitätsstandards.
- Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Bekämpfung solider Tumore besitzt.
