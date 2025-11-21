Call gestrichen: DroneShield lässt Investoren hängen – Aktie bricht ein

Parallel lasten millionenschwere Insiderverkäufe schwer auf dem Vertrauen in das Unternehmen. CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James und weitere Direktoren hatten in nur sechs Tagen sämtliche ihrer Anteile im Wert von 70 Millionen australischen Dollar verkauft. "Die Investoren haben das Vertrauen in die Aktie verloren, nachdem die Direktoren, einschließlich des CEO und des Chairman, sämtliche Anteile verkauft haben", erklärte Ron Shamgar von TAMIM Asset Management.

DroneShield gerät zunehmend unter Druck: Kurz vor Beginn wurde ein geplanter Anleger-Call abgesagt – ausgerechnet in einer Phase, in der die Shortpositionen auf die Aktie stark zunehmen und das Marktvertrauen ohnehin bröckelt. Offizielle Handelsdaten zeigen, dass Leerverkäufer ihre Positionen in den vergangenen zwei Wochen um 62 Prozent ausgeweitet haben.

Die Kombination aus überraschender Kommunikationspause, großen Insiderverkäufen und wachsendem Shortdruck hat die Aktie weiter abstürzen lassen. Am Freitag fiel sie zeitweise um mehr als 12 Prozent und notiert nun auf dem niedrigsten Niveau seit Juni – weit entfernt vom Rekordhoch von 6,70 AUD Anfang Oktober. Die Marktkapitalisierung ist in wenigen Wochen von über 6 Milliarden US-Dollar auf rund 1,1 Milliarden geschrumpft.

Dabei war DroneShield noch bis Anfang Oktober einer der auffälligsten Highflyer an der ASX. Die Aktie hatte rund 800 Prozent zugelegt, getrieben von starken Auftragseingängen und soliden Quartalszahlen, was auch dem Small Ordinaries Index zu einem der besten Jahre seit 2019 verholfen hatte. Doch mit dem abrupten Kurswechsel wurde der Aufwärtstrend in kürzester Zeit ausgelöscht: Anleger realisierten Gewinne, während Shortseller das Momentum nutzten und die Abwärtsbewegung beschleunigten.

Zusätzliche Unsicherheit entstand durch eine fehlerhafte Vertragsmeldung, in der ein bereits bestehender US-Auftrag als neuer Deal dargestellt worden war, sowie durch den überraschenden Rücktritt des US-Geschäftsführers Matt McCrann. Analysten wie Hugh Lam von Betashares sehen das Vertrauen der Anleger vorerst erschüttert. Erst klare Signale für stabile Governance, transparente Kommunikation und ein strengeres Cashflow-Management könnten die Bewertung wieder stützen.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

DroneShield veröffentlichte inzwischen eine Erklärung zu den Anteilsverkäufen. Das Unternehmen betonte, dass die Ausübung von mehr als 44 Millionen Leistungsoptionen bereits zuvor offengelegt worden sei und viele Direktoren einen Teil der erhaltenen Aktien zur Begleichung ihrer Steuerlast verkaufen mussten. Es gebe "keine Vereinbarung" über einen koordinierten Verkauf, alle Transaktionen seien "im Rahmen des normalen Handels" erfolgt. Doch der Markt bleibt misstrauisch – und die gestrichene Investorenkonferenz hat diese Zweifel weiter verstärkt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!