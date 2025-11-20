Weltweit in vielen Märkten vertreten!

Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag aus Irland erhalten: Die Lieferung und Installation von zwölf Windturbinen für den Windpark Drumnahough in Donegal. Das gemeinsame Projekt der Partner SSE und FuturEnergy Ireland wird eine installierte Leistung von nahezu 60 Megawatt (MW) erreichen. Nordex sichert zudem durch einen langfristigen Premium-Service-Vertrag den zuverlässigen Betrieb der Turbinen. Insbesondere der Servicebereich hat zuletzt die Quartalszahlen von Nordex stabilisiert. Der wirtschaftliche Druck aus China nimmt weiterhin zu. Kein anderes Land hat seine Wirtschaft so konsequent auf die globale Energiewende ausgerichtet wie die Volksrepublik China. Für Nordex ist es wichtig, dass sich das Schicksal der deutschen Photovoltaikbranche nicht wiederholt. Chinesische Hersteller dominieren den globalen Photovoltaikmarkt mit einem Anteil von etwa 80 bis 95 Prozent.

Ein deutlich verbesserter Ausblick auf die Profitabilität von Nordex hat eine anhaltende Aufwärtsbewegung ausgelöst. Die Aktien des Windturbinenherstellers notieren derzeit bei 27,02 Euro und befinden sich damit nahe dem höchsten Stand seit Februar 2016. Das bisherige Zwischenhoch wurde am 12. November 2025 bei 28,38 Euro erreicht. Durch den Kursanstieg hat sich der Jahresgewinn der Nordex-Aktie auf knapp 140 Prozent erhöht. Langfristig zeigt der Kursverlauf der Nordex-Aktie jedoch eine Seitwärtsbewegung. Der intensive Wettbewerb sowie der ständige Zwang zu Modellwechseln haben die Profitabilität des norddeutschen Unternehmens in der Vergangenheit erheblich belastet. Aktionäre, die von Anfang an investiert sind, bleiben weiterhin unzufrieden: Das Allzeithoch von 97,16 Euro wurde Ende Juli 2001 erzielt. Trotz des vergleichsweise günstigen Schlusskurses von 27,02 Euro am gestrigen Donnerstag erscheint das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 26,43 relativ hoch. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Wettbewerbsdruck aus China weiter zunimmt. Sollte Nordex die erhöhte Marge in den nächsten zwei Jahren halten können, würde das erwartete KGV für 2027 auf 16,92 sinken.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Nordex SE bis auf 31,05 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MM2CZB) überproportional mit einem Omega von 3,02 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 48 % und dem Ziel bei 31,05 Euro (6,60 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 19.12.2025 eine Rendite von rund 45 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 23,96 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 39 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,14 zu 1, wenn bei 23,96 Euro (2,76 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2CZB Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 4,51 – 4,57 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 30,00 Euro Basiswert: Nordex SE akt. Kurs Basiswert: 27,02 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 6,60 Euro Omega: 3,02 Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Morgan Stanley

