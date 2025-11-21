Audius: Starkes Wachstum – 20,1% Plus in 9 Monaten!
Audius SE beeindruckt mit starkem Wachstum und zukunftsweisenden Strategien.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Gesamtleistung der audius SE in den ersten 9 Monaten 2025 stieg um 20,1% auf 74,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
- EBITDA im dritten Quartal 2025 erhöhte sich um 25,3% auf 2,6 Mio. Euro, was einen neuen Höchstwert markiert.
- Der Auftragsbestand zum 30.09.2025 wuchs auf rund 81,5 Mio. Euro, inklusive CompuSafe-Aufträgen auf rund 94 Mio. Euro.
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Gesamtleistung von mehr als 100 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 8 Mio. Euro.
- Audius SE plant weiteres Wachstum durch die Akquisitionen von Ergonomics und CompuSafe, die ab dem 1.10.2025 konsolidiert werden.
- Audius SE ist eine ITK-Unternehmensgruppe mit rund 900 Mitarbeitenden, die in über 20 Standorten weltweit operiert, und fokussiert sich auf IT-Services, Software/Cloud-Lösungen und Telekommunikation.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum 2025, bei audius ist am 29.11.2025.
Der Kurs von audius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,72 % im Plus.
0,00 %
+0,86 %
-6,40 %
-13,97 %
-8,59 %
-28,22 %
+27,87 %
+31,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte