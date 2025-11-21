    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier auf Kursverluste im Vorfeld und das schwache zweite Quartal./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,20 % und einem Kurs von 83,05EUR auf Tradegate (21. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Annick Maas
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 99
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier …