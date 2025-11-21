BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Annick Maas am Freitag. Sie verwies hier auf Kursverluste im Vorfeld und das schwache zweite Quartal./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,20 % und einem Kurs von 83,05EUR auf Tradegate (21. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

