    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    xTools "Hier schaffst du Großartiges"-Initiative stärkt europäische Kreative und lokale Mikrofertigung (FOTO)

    Berlin (ots) - Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - xTool
    (https://social.xtool.com/3HfXkge) , ein globaler Marktführer für
    Desktop-Lasercutter und intelligente Fertigungswerkzeuge, hat heute seine
    Initiative " Hier schaffst du Großartiges. " vorgestellt. Sie unterstreicht das
    wachsende europäische Engagement des Unternehmens durch eine
    Lokalisierungsstrategie, Community-Programme und neue Lösungen für Kreative,
    lokale Werkstätten und Bildungseinrichtungen.

    Auf dem europäischen Markenlaunch in Berlin präsentierte xTool seinen Fahrplan
    zur Stärkung von Kreativen, kleinen Unternehmen und lokalen Studios - jenem
    Ökosystem, das die moderne europäische Handwerks-Renaissance vorantreibt. Mit
    neuen Partnerschaften, Tools und Programmen will xTool Fertigung näher dorthin
    bringen, wo Ideen entstehen.

    Lokale Fertigung vorantreiben

    Im Rahmen seiner europäischen Strategie kündigte xTool neue Investitionen an,
    die den operativen Fußabdruck stärken und flexible, lokalisierte Produktion
    unterstützen. Mit einem bald eröffnenden deutschen Büro, über 200 Demoräumen und
    einem wachsenden Partnernetzwerk ermöglicht xTool KMU, Designern und Lehrkräften
    den Aufbau erschwinglicher, professioneller Mikrofertigungssysteme.

    "Europa hat eine der stärksten Traditionen in Handwerk und Kreativität", sagte
    Jessie Liu , Präsidentin von xTool . "Unsere Mission ist es, diesen Geist mit
    zugänglichen, industrietauglichen Werkzeugen und lokalen Investitionen zu
    stärken."

    Erfolg von Grund auf gestalten

    Die deutsche Unternehmerin Kerstin Bauer zeigte, wie xTool ihr half,
    individuelle Mode in ein skalierbares Mikrofertigungsmodell zu verwandeln. Um
    mehr Menschen den Zugang zu solchen Erfolgswegen zu eröffnen, stellte xTool
    seine 1%-Spendeninitiative vor: 1 % des Jahresgewinns fließen in lokale
    Maker-Communities, Jugendprogramme, Fab Labs und Bildungsinitiativen. In diesem
    Jahr werden u. a. TU Berlin, Fraunhofer, Z-Lab, MotionLab Berlin und
    smz-karlsruhe unterstützt.

    Innovation für jede Werkstatt

    xTool präsentierte zudem den F2 Ultra UV - ein Laser für hochwertige
    Personalisierung und empfindliche Materialien. Dank UV-"Kaltbearbeitung"
    ermöglicht er präzise Gravuren ohne Verbrennungen und erweitert
    Einsatzmöglichkeiten über Glas, Kristall, Keramik und technische Kunststoffe
    hinweg.

    Der F2 Ultra UV ist ab 27. November 2025 in Europa ab 3.919 EUR erhältlich.

    Panel-Highlights

    In einer Diskussion mit Jessie Liu, Kerstin Bauer und Jean-Michel Molenaar (Fab
    Foundation) wurde beleuchtet, wie Technologie, Community und Mikrofertigung
    gemeinsam Europas kreative, lokal verankerte Produktionskultur stärken.

    Über xTool

    xTool ist ein globaler Marktführer für Desktop-Lasercutter, -Gravierer und
    intelligente Fertigungswerkzeuge. Seit 2020 unterstützt xTool Kreative in über
    62 Ländern, gestützt durch 515 Patente und 48 Weltneuheiten. xTool verändert die
    Art und Weise, wie Menschen lernen, schaffen und bauen - vom Klassenzimmer bis
    zum Forschungslabor, von der Garage bis zum Einzelhandelsgeschäft. Durch die
    Kombination leistungsstarker Technologie mit intuitivem Design macht xTool
    fortschrittliche Fertigungswerkzeuge für Handwerker, Lehrkräfte und Unternehmer
    überall zugänglich. Mehr unter xTool.com (https://de.xtool.com/) .

    Pressekontakt:

    xTool Public Relations: mailto:pr@xtool.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164748/6163158
    OTS: xTool




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    xTools "Hier schaffst du Großartiges"-Initiative stärkt europäische Kreative und lokale Mikrofertigung (FOTO) Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - xTool (https://social.xtool.com/3HfXkge) , ein globaler Marktführer für Desktop-Lasercutter und intelligente Fertigungswerkzeuge, hat heute seine Initiative " Hier schaffst du Großartiges. …