xTools "Hier schaffst du Großartiges"-Initiative stärkt europäische Kreative und lokale Mikrofertigung (FOTO)
xTool
Desktop-Lasercutter und intelligente Fertigungswerkzeuge, hat heute seine
Initiative " Hier schaffst du Großartiges. " vorgestellt. Sie unterstreicht das
wachsende europäische Engagement des Unternehmens durch eine
Lokalisierungsstrategie, Community-Programme und neue Lösungen für Kreative,
lokale Werkstätten und Bildungseinrichtungen.
Auf dem europäischen Markenlaunch in Berlin präsentierte xTool seinen Fahrplan
zur Stärkung von Kreativen, kleinen Unternehmen und lokalen Studios - jenem
Ökosystem, das die moderne europäische Handwerks-Renaissance vorantreibt. Mit
neuen Partnerschaften, Tools und Programmen will xTool Fertigung näher dorthin
bringen, wo Ideen entstehen.
Lokale Fertigung vorantreiben
Im Rahmen seiner europäischen Strategie kündigte xTool neue Investitionen an,
die den operativen Fußabdruck stärken und flexible, lokalisierte Produktion
unterstützen. Mit einem bald eröffnenden deutschen Büro, über 200 Demoräumen und
einem wachsenden Partnernetzwerk ermöglicht xTool KMU, Designern und Lehrkräften
den Aufbau erschwinglicher, professioneller Mikrofertigungssysteme.
"Europa hat eine der stärksten Traditionen in Handwerk und Kreativität", sagte
Jessie Liu , Präsidentin von xTool . "Unsere Mission ist es, diesen Geist mit
zugänglichen, industrietauglichen Werkzeugen und lokalen Investitionen zu
stärken."
Erfolg von Grund auf gestalten
Die deutsche Unternehmerin Kerstin Bauer zeigte, wie xTool ihr half,
individuelle Mode in ein skalierbares Mikrofertigungsmodell zu verwandeln. Um
mehr Menschen den Zugang zu solchen Erfolgswegen zu eröffnen, stellte xTool
seine 1%-Spendeninitiative vor: 1 % des Jahresgewinns fließen in lokale
Maker-Communities, Jugendprogramme, Fab Labs und Bildungsinitiativen. In diesem
Jahr werden u. a. TU Berlin, Fraunhofer, Z-Lab, MotionLab Berlin und
smz-karlsruhe unterstützt.
Innovation für jede Werkstatt
xTool präsentierte zudem den F2 Ultra UV - ein Laser für hochwertige
Personalisierung und empfindliche Materialien. Dank UV-"Kaltbearbeitung"
ermöglicht er präzise Gravuren ohne Verbrennungen und erweitert
Einsatzmöglichkeiten über Glas, Kristall, Keramik und technische Kunststoffe
hinweg.
Der F2 Ultra UV ist ab 27. November 2025 in Europa ab 3.919 EUR erhältlich.
Panel-Highlights
In einer Diskussion mit Jessie Liu, Kerstin Bauer und Jean-Michel Molenaar (Fab
Foundation) wurde beleuchtet, wie Technologie, Community und Mikrofertigung
gemeinsam Europas kreative, lokal verankerte Produktionskultur stärken.
Über xTool
xTool ist ein globaler Marktführer für Desktop-Lasercutter, -Gravierer und
intelligente Fertigungswerkzeuge. Seit 2020 unterstützt xTool Kreative in über
62 Ländern, gestützt durch 515 Patente und 48 Weltneuheiten. xTool verändert die
Art und Weise, wie Menschen lernen, schaffen und bauen - vom Klassenzimmer bis
zum Forschungslabor, von der Garage bis zum Einzelhandelsgeschäft. Durch die
Kombination leistungsstarker Technologie mit intuitivem Design macht xTool
fortschrittliche Fertigungswerkzeuge für Handwerker, Lehrkräfte und Unternehmer
überall zugänglich. Mehr unter xTool.com (https://de.xtool.com/) .
