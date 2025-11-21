xTools "Hier schaffst du Großartiges"-Initiative stärkt europäische Kreative und lokale Mikrofertigung (FOTO)

Berlin (ots) - Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - xTool

(https://social.xtool.com/3HfXkge) , ein globaler Marktführer für

Desktop-Lasercutter und intelligente Fertigungswerkzeuge, hat heute seine

Initiative " Hier schaffst du Großartiges. " vorgestellt. Sie unterstreicht das

wachsende europäische Engagement des Unternehmens durch eine

Lokalisierungsstrategie, Community-Programme und neue Lösungen für Kreative,

lokale Werkstätten und Bildungseinrichtungen.



Auf dem europäischen Markenlaunch in Berlin präsentierte xTool seinen Fahrplan

zur Stärkung von Kreativen, kleinen Unternehmen und lokalen Studios - jenem

Ökosystem, das die moderne europäische Handwerks-Renaissance vorantreibt. Mit

neuen Partnerschaften, Tools und Programmen will xTool Fertigung näher dorthin

bringen, wo Ideen entstehen.





Lokale Fertigung vorantreiben



Im Rahmen seiner europäischen Strategie kündigte xTool neue Investitionen an,

die den operativen Fußabdruck stärken und flexible, lokalisierte Produktion

unterstützen. Mit einem bald eröffnenden deutschen Büro, über 200 Demoräumen und

einem wachsenden Partnernetzwerk ermöglicht xTool KMU, Designern und Lehrkräften

den Aufbau erschwinglicher, professioneller Mikrofertigungssysteme.



"Europa hat eine der stärksten Traditionen in Handwerk und Kreativität", sagte

Jessie Liu , Präsidentin von xTool . "Unsere Mission ist es, diesen Geist mit

zugänglichen, industrietauglichen Werkzeugen und lokalen Investitionen zu

stärken."



Erfolg von Grund auf gestalten



Die deutsche Unternehmerin Kerstin Bauer zeigte, wie xTool ihr half,

individuelle Mode in ein skalierbares Mikrofertigungsmodell zu verwandeln. Um

mehr Menschen den Zugang zu solchen Erfolgswegen zu eröffnen, stellte xTool

seine 1%-Spendeninitiative vor: 1 % des Jahresgewinns fließen in lokale

Maker-Communities, Jugendprogramme, Fab Labs und Bildungsinitiativen. In diesem

Jahr werden u. a. TU Berlin, Fraunhofer, Z-Lab, MotionLab Berlin und

smz-karlsruhe unterstützt.



Innovation für jede Werkstatt



xTool präsentierte zudem den F2 Ultra UV - ein Laser für hochwertige

Personalisierung und empfindliche Materialien. Dank UV-"Kaltbearbeitung"

ermöglicht er präzise Gravuren ohne Verbrennungen und erweitert

Einsatzmöglichkeiten über Glas, Kristall, Keramik und technische Kunststoffe

hinweg.



Der F2 Ultra UV ist ab 27. November 2025 in Europa ab 3.919 EUR erhältlich.



Panel-Highlights



In einer Diskussion mit Jessie Liu, Kerstin Bauer und Jean-Michel Molenaar (Fab

Foundation) wurde beleuchtet, wie Technologie, Community und Mikrofertigung

gemeinsam Europas kreative, lokal verankerte Produktionskultur stärken.



Über xTool



xTool ist ein globaler Marktführer für Desktop-Lasercutter, -Gravierer und

intelligente Fertigungswerkzeuge. Seit 2020 unterstützt xTool Kreative in über

62 Ländern, gestützt durch 515 Patente und 48 Weltneuheiten. xTool verändert die

Art und Weise, wie Menschen lernen, schaffen und bauen - vom Klassenzimmer bis

zum Forschungslabor, von der Garage bis zum Einzelhandelsgeschäft. Durch die

Kombination leistungsstarker Technologie mit intuitivem Design macht xTool

fortschrittliche Fertigungswerkzeuge für Handwerker, Lehrkräfte und Unternehmer

überall zugänglich. Mehr unter xTool.com (https://de.xtool.com/) .



