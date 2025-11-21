UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen fr den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 80,55EUR auf Tradegate (21. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte