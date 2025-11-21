    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen fr den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 80,55EUR auf Tradegate (21. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 116
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



