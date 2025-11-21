DroneShield Aktie tiefrot - 21.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,33 % verliert die DroneShield Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,33 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -49,56 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -31,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -66,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +108,55 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -31,33 % 1 Monat -66,29 % 3 Monate -49,56 % 1 Jahr +106,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den dramatischen Kursverfall der DroneShield Aktie, die aufgrund von Insiderverkäufen, einem Rücktritt des US-Chefs und fehlerhaften Vertragsmeldungen um 75 % gefallen ist. Anleger zeigen sich besorgt über die Unternehmensführung, was zu einem Vertrauensverlust führt, der langfristig die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, neue Partnerschaften und Kapital zu gewinnen. Analysten fordern klarere Anzeichen für zukünftige Vertragsabschlüsse, um die Bewertung zu stabilisieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 775,51 Mio. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

