RENK Group Aktie kommt unter die Räder - 21.11.2025

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei RENK Group insgesamt ein Minus von -5,18 % zu verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -4,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,78 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -19,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +190,41 % erlebt.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,58 % 1 Monat -23,16 % 3 Monate -5,18 % 1 Jahr +159,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die RENK Group Aktie, die als überverkauft gilt und bei einem Kurs von 50 € oder darunter als Kaufgelegenheit angesehen wird. Nutzer äußern sich kritisch zu externen Faktoren, die den Kurs manipulieren, und betonen die positiven langfristigen Aussichten des Unternehmens nach dem Kapitalmarkttag. Gleichzeitig gibt es Bedenken über die kurzfristige Kursentwicklung, die Unsicherheit auslöst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,16 Mrd. € wert.

Es ging anderen Unternehmen in den letzten Wochen so, jetzt hat es auch die Aktie der RENK Group erwischt: Nachdem man am Kapitalmarkttag mittelfristige Ziele formuliert hatte, ging es mit der Aktie abwärts. Jetzt ist hier eine Schlüsselzone erreicht – es wird brenzlig für die Bullen.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renk von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Einstiegschance, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in der Nachbetrachtung des …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.