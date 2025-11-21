SoftBank Group - Aktie auf Talfahrt - 21.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,49 % verliert die SoftBank Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der SoftBank Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,78 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,49 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

Obwohl die SoftBank Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um -15,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SoftBank Group einen Anstieg von +65,50 %.

SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,34 % 1 Monat -34,80 % 3 Monate +9,71 % 1 Jahr +78,61 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,12 Mrd. € wert.

Asiens Chipwerte brechen ein: SoftBank stürzt zweistellig ab, SK Hynix und TSMC rutschen mit. Auslöser ist der unerwartete Nvidia-Rücksetzer trotz starker Zahlen und KI-Boom. Was ist da los?

SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.