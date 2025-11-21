Rheinmetall - Aktie auf Talfahrt - 21.11.2025

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -4,12 % auf 1.549,00€ gefallen. Das sind -66,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rheinmetall-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,36 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +162,08 % erlebt.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,55 % 1 Monat -9,97 % 3 Monate +3,36 % 1 Jahr +167,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die durch Sorgen um den Frieden in der Ukraine und einen Rückgang von Insiderkäufen belastet wird. Nutzer berichten von einem Verlust der Tagesgewinne und der Unsicherheit auf dem Markt. Gleichzeitig wird die Möglichkeit thematisiert, dass die Rüstungsindustrie von geopolitischen Spannungen profitieren könnte, was die Aktie positiv beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,78 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.