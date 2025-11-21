TKMS Aktie knickt um -3,47 % ein - 21.11.2025

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -10,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,25 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -3,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 61,20€, mit einem Minus von -3,47 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,71 % 1 Monat -32,25 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der TKMS Aktie, die im November nur zwei positive Tage hatte. Viele Nutzer äußern Pessimismus und befürchten einen weiteren Rückgang, während einige auf eine mögliche Erholung hoffen. Die Auftragslage und die Konkurrenz im Rüstungssektor werden als entscheidend für die Bewertung der Aktie angesehen. Zudem wird auf mögliche Übernahmen in der Marine-Industrie hingewiesen, die die Zukunft der Aktie beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,95 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.