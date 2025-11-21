    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsITM Power AktievorwärtsNachrichten zu ITM Power

    ITM Power Aktie explodiert - 21.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher um +8,54 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power ist ein führendes Unternehmen in der Wasserstofftechnologie, das sich auf die Entwicklung von Elektrolyseuren spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und strategischen Partnerschaften positioniert sich ITM Power als Schlüsselakteur im globalen Wasserstoffmarkt.

    ITM Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Sie steigt um +8,54 % auf 0,8390. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,8390, mit einem Plus von +8,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei ITM Power konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,45 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -10,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +82,64 % erlebt.

    ITM Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,09 %
    1 Monat -13,79 %
    3 Monate -0,45 %
    1 Jahr +88,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der ITM Power Aktie, trotz eines bedeutenden Auftrags über 710 MW in Deutschland und Insiderkäufen, die als positives Signal gewertet werden. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Unsicherheit über langfristige Verträge, während die Marktakzeptanz für Wasserstofftechnologien als entscheidend für die zukünftige Entwicklung angesehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 535,58 Mio. € wert.

    ITM Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    +11,25 %
    -10,09 %
    -13,79 %
    -0,45 %
    +88,59 %
    -23,26 %
    -80,27 %
    +119,26 %
    -71,33 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L



