Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie schmiert ab - 21.11.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,74 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie. Sie fällt um -9,15 % auf 0,5160€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,65 %, geht es heute bei der Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,22 %. Im Jahr 2025 gab es für Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) bisher ein Plus von +17,36 %.

Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,00 % 1 Monat -18,22 % 3 Monate -0,74 % 1 Jahr +33,50 %

Informationen zur Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie

Es gibt 7 Mrd. Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd. € wert.

Asiens Chipwerte brechen ein: SoftBank stürzt zweistellig ab, SK Hynix und TSMC rutschen mit. Auslöser ist der unerwartete Nvidia-Rücksetzer trotz starker Zahlen und KI-Boom. Was ist da los?

Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.