Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie fällt auf 235,00€ - 21.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Mit einer Performance von -2,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,49 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TSMC ist der führende Auftragsfertiger für Halbleiter, bekannt für fortschrittliche Technologien und hohe Produktionskapazitäten. Hauptkonkurrenten sind Samsung, Intel und GlobalFoundries. TSMC's Stärke liegt in der Entwicklung von 5nm- und 3nm-Technologien.

Obwohl die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,81 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing +23,83 % gewonnen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,65 % 1 Monat -8,64 % 3 Monate +20,81 % 1 Jahr +34,46 %

Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil. € wert.

Asiens Aktienmärkte geraten durch den abrupten Einbruch im Technologiesektor und die fehlende Klarheit der Fed in einen Strudel aus Unsicherheit und Verkaufsdruck.

Asiens Chipwerte brechen ein: SoftBank stürzt zweistellig ab, SK Hynix und TSMC rutschen mit. Auslöser ist der unerwartete Nvidia-Rücksetzer trotz starker Zahlen und KI-Boom. Was ist da los?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.