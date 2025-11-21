    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie fällt auf 235,00€ - 21.11.2025

    Am 21.11.2025 ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie, bisher, um -2,49 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.

    Besonders beachtet! - Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie fällt auf 235,00€ - 21.11.2025
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    TSMC ist der führende Auftragsfertiger für Halbleiter, bekannt für fortschrittliche Technologien und hohe Produktionskapazitäten. Hauptkonkurrenten sind Samsung, Intel und GlobalFoundries. TSMC's Stärke liegt in der Entwicklung von 5nm- und 3nm-Technologien.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Mit einer Performance von -2,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,49 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,81 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing +23,83 % gewonnen.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,65 %
    1 Monat -8,64 %
    3 Monate +20,81 %
    1 Jahr +34,46 %

    Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil. € wert.

    Asiatische Aktien crashen nach Tech-Selloff und Fed-Sorgen


    Asiens Aktienmärkte geraten durch den abrupten Einbruch im Technologiesektor und die fehlende Klarheit der Fed in einen Strudel aus Unsicherheit und Verkaufsdruck.

    Asiens Chip-Giganten brechen ein – SoftBank stürzt zweistellig ab!


    Asiens Chipwerte brechen ein: SoftBank stürzt zweistellig ab, SK Hynix und TSMC rutschen mit. Auslöser ist der unerwartete Nvidia-Rücksetzer trotz starker Zahlen und KI-Boom. Was ist da los?

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    -2,49 %
    -1,65 %
    -8,64 %
    +20,81 %
    +34,46 %
    +194,19 %
    +190,24 %
    +1.009,04 %
    +4.398,47 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie fällt auf 235,00€ - 21.11.2025 Am 21.11.2025 ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie, bisher, um -2,49 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.