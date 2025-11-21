Siemens Energy - Aktie stürzt ab - 21.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -3,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,53 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,34 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -2,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +114,95 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,13 % 1 Monat +5,16 % 3 Monate +17,34 % 1 Jahr +136,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die geplanten Aktienrückkäufe von Siemens Energy, die als positiv für die Kursentwicklung gewertet werden. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung der Aktie mit einem KGV von 65. Anleger zeigen sich optimistisch bezüglich zukünftiger Kursziele von bis zu 200 Euro, während die aktuelle Kursentwicklung stark von Marktschwankungen abhängt. Zudem wird die Dividendenrendite von 0,65% kritisch betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,29 Mrd. € wert.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.