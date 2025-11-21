mutares Aktie mit Kursrutsch - - 21.11.2025

Mit einer Performance von -3,61 % musste die mutares Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute bei der mutares Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten mutares Aktionäre einen Verlust von -6,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von mutares einen Anstieg von +8,33 %.

mutares Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,28 % 1 Monat -10,03 % 3 Monate -6,14 % 1 Jahr +13,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Mutares Aktie nach dem Verkauf von Steyr Motors, der um 21,5% gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken, dass Mutares den Erlös aus dem Verkauf benötigt, um Verluste aus anderen Beteiligungen zu decken. Die Bewertung von Steyr Motors wird als gut, aber nicht optimal angesehen, und die Notwendigkeit weiterer Exits wird betont, um die finanzielle Stabilität und Gewinnziele zu sichern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 21 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 539,10 Mio. € wert.

mutares Aktie jetzt kaufen?

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.