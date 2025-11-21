Rüstungswerte unter Druck wegen US-Friedensplan

Im frühen Xetra-Handel lagen die drei deutschen Rüstungswerte deutlich im Minus - im Falle von Rheinmetall mit 3,5 Prozent, bei Hensoldt 4 Prozent und bei Renk 5,5 Prozent. Rheinmetall kontern damit ihre Vortageserholung. Bei Renk geht es weiter bergab, nachdem die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers tags zuvor bereits negativ auf Mittelfristziele reagiert hatten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem Rüstungssektor stehen am Freitag wegen der Debatte über eine neuerliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg unter Druck. Ein von den USA vorangetriebener und in Kiew vorgestellter Plan sieht heikle Zugeständnisse der Ukraine vor und lässt die europäischen Unterstützer der Ukraine bei den Gesprächen außen.

Mehrere Medien veröffentlichten den Entwurf eines 28 Punkte umfassenden Abkommens, das nach US-Vorstellung einen dauerhaften Waffenstillstand nach mehr als dreieinhalb Jahren Krieg absichern soll. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stimmte dem Vorschlag zwar nicht zu, zeigte sich aber zumindest gesprächsbereit. Nach Gesprächen in Kiew müsse an den einzelnen Punkten gearbeitet werden, sagte Selenskyj.

Laut dem Analysten Charles Armitage von der Citigroup sind die Friedensaussichten derzeit gering, da es in den Vorstellungen kaum Überlappungen gebe. Seiner Einschätzung nach würde ein Ende des Konflikts aber auch die Risiken nicht beseitigen, sondern eine Phase der gegenseitigen Beobachtung einläuten. "Russland könnte innerhalb von fünf Jahren auf einen potenziellen Konflikt mit Europa vorbereitet sein", bestätigte er das, wovor Militärexperten bereits seit einiger Zeit warnen.

JPMorgan-Experte David Perry schrieb bereits nach den ersten Spekulationen über Gespräche, dass der US-Plan de facto einem Sieg von Russland gleichkäme. Dies würde die europäischen Rüstungsausgaben nur noch dynamisieren. Perry geht im Basisszenario unverändert davon aus, dass der Ukraine-Krieg "leider bis weit in 2026 oder noch länger anhält".

Den am Donnerstag bereits schwachen Renk-Aktien konnten am Freitag auch ermutigende Analystenkommentare nicht helfen. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie sieht die jüngsten Kursverluste als gute Einstiegschance. Sie zeigt sich überrascht von der negativen Reaktion auf solide Ziele für das Jahr 2030, die nun weniger riskant schienen. Ähnlich argumentierte auch der Berenberg-Experte George McWhirter./tih/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,90 % und einem Kurs von 1.553 auf Tradegate (21. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,37 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,78 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.168,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +15,65 %/+63,35 % bedeutet.



