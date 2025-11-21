Krypto in Panik – Bitcoin fällt unter 84.000 US-Dollar

Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 9 Prozent auf 83.700 US-Dollar (Stand: 10:00 Uhr MEZ). Vom Allzeithoch bei 126.080 US-Dollar aus dem Oktober bedeutet das einen Rückgang von 32 Prozent. Gleichzeitig notiert der Crypto Fear & Greed Index bei 11 Punkten und signalisiert damit "extreme Angst". Der gesamte Kryptomarkt gibt am Freitag um 8,6 Prozent nach und notiert nur noch bei einer gesamten Marktkapitalisierung von 2,87 Billionen US-Dollar. Ein Minus von über 30 Prozent im Vergleich zum Höchstwert Mitte Oktober von 4,2 Billionen US-Dollar.

Bitcoin ist am Freitagfrüh deutlich unter die Marke von 84.000 US-Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit fast sieben Monaten erreicht. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten und ein abrupter Stimmungswechsel an den globalen Finanzmärkten haben Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung der Federal Reserve empfindlich gedämpft – mit direkten Konsequenzen für Kryptowährungen.

US-Arbeitsmarkt heizt Inflationssorgen neu an

Das verzögerte Non-Farm-Payrolls-Update für September zeigte überraschend starke 119.000 neue Stellen – mehr als doppelt so viele wie der Dow-Jones-Konsens von 50.000. Die Zahlen lassen die Erwartung eines schnellen geldpolitischen Kurswechsels schwinden.

"Bitcoin bei 85.500 US-Dollar ist eine direkte Reaktion auf die robusten US-Jobsdaten", sagte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Die Liquidität bleibt dünn, und kurzfristige Gewinnmitnahmen verstärken die Bewegung. Der Markt justiert Risiko neu und reagiert auf makroökonomische Signale."

Der CME-FedWatch-Indikator beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember derzeit auf lediglich 35,4 Prozent – noch vor wenigen Wochen galt ein Schritt als nahezu sicher.

Alte Wallets fluten Börsen, Put-Nachfrage dominiert

Auch technische Faktoren belasten den Markt. Laut einer Marktanalyse des Market Makers FlowDesk erreicht das Angebot an Coins aus lange unberührten Wallets derzeit ein ungewöhnlich hohes Niveau. Zehntausende BTC sind nach Jahren der Inaktivität wieder in Bewegung und landen überwiegend auf zentralisierten Börsen, was die Kaufseite überfordert.

FlowDesk berichtet zudem, dass Derivatehändler vermehrt auf fallende Kurse setzen. Put-Optionen dominieren inzwischen das Orderbuch. Besonders auffällig: Der vormals populäre 140.000-Dollar-Call wurde beim Open Interest vollständig vom 85.000-Dollar-Put überholt – ein seltener Stimmungsumschwung.

Bitcoin-Whale verlagert 1,3 Milliarden US-Dollar

Parallel zu den makroökonomischen Turbulenzen sorgt ein Bitcoin-Whale für Stirnrunzeln. Laut Daten von Arkham Intelligence hat der frühe Investor Owen Gunden – dessen Wallets seit 2011 zu den größten privaten Bitcoin-Beständen gehörten – möglicherweise seine gesamten 11.000 BTC veräußert. Transfers von über 344 Millionen US-Dollar in den vergangenen Wochen gingen an die Börse Kraken.

Ob die Coins tatsächlich verkauft wurden, bleibt unklar. Sobald sie an einer zentralisierten Börse landen, kann ihr Verbleib nicht mehr eindeutig verfolgt werden. Arkham schätzt dennoch, dass die Transaktionen seit Oktober einem Gesamtwert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar entsprechen. Gunden galt noch im Juli mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar als drittreichster Krypto-Investor.

Ausblick:

"Viele Marktteilnehmer stehen vor zu vielen Unbekannten gleichzeitig", sagte Lawrence Samantha, CEO von NOBI. "In solchen Phasen reduzieren sowohl Retail- als auch institutionelle Investoren Risiko aggressiv."

Eine mögliche Erholung hängt nun stark von den kommenden US-Wirtschaftsdaten ab. Sollten sie Zinssenkungen wahrscheinlich machen, könnten Risikoassets inklusive Bitcoin kurzfristig Auftrieb erhalten. Ohne frische Kapitalzuflüsse und positive Stimmungsindikatoren dürfte jedoch jede Erholung fragil bleiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 83.628USD auf CryptoCompare Index (21. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.





