Barclays hebt Ziel für Siemens Energy - 'Equal Weight'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 104,2 auf Tradegate (21. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 80,57 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -24,66 %/+33,07 % bedeutet.