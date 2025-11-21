ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Siemens Energy - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel für Siemens Energy auf 85 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Equal Weight" trotz Anhebung.
- Geschäftsdynamik stabil, aber zyklischer Höhepunkt erkennbar.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:09 / GMT
-----------------------
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 104,2 auf Tradegate (21. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 80,57 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -24,66 %/+33,07 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Ist ein KGV von 65 nicht viel zu hoch?
richtig, eng für dich wird es aber wenn ich bei SE einsteige, das ist dann der Zeitpunkt wo die Aktie dreht. Natürlich nach unten.