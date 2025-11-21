    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArista Networks AktievorwärtsNachrichten zu Arista Networks

    Arista Networks Aktie sinkt rapide - -7,35 % - 21.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Arista Networks Aktie bisher Verluste von -7,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Arista Networks Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Arista Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,35 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,45 %, geht es heute bei der Arista Networks Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Arista Networks Verluste von -0,58 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um +0,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arista Networks um +3,61 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    Arista Networks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,74 %
    1 Monat -11,00 %
    3 Monate -0,58 %
    1 Jahr +23,80 %

    Informationen zur Arista Networks Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,32 Mrd.EUR € wert.

    Arista Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arista Networks

    -0,33 %
    -7,30 %
    -18,56 %
    -8,23 %
    +14,17 %
    +216,84 %
    +620,94 %
    +2.363,08 %
    +3.347,33 %
    ISIN:US0404132054WKN:A40V33



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
