23.000er-Marke des Dax wackelt - Nvidia-Strohfeuer

Vor diesem Hintergrund sackte der Dax im frühen Handel bis auf 22.943 Zähler ab, orientierte sich aber dann an zurück an die psychologisch wichtige Tausendermarke. Zuletzt betrug der Abschlag 1,2 Prozent auf 22.997 Punkte. Seinen Jahresgewinn fuhr der Leitindex damit weiter zurück, es beträgt aber immer noch 15,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer massiven Wende an den US-Börsen tags zuvor ist der Dax am Freitag im frühen Handel erstmals seit Anfang Mai wieder unter die 23.000-Punkte-Marke gerutscht. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hatte sich am Vortag in New York als Strohfeuer erwiesen, die laufende Korrektur nahm dann doch wieder Fahrt auf - und dies verunsichert auch hierzulande die Anleger.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Freitag um 1,2 Prozent bergab auf 28.100 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 verlor außerdem 1,3 Prozent an Wert.

Laut Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank gab es am Vortag beim marktbreiten New Yorker S&P-Index die größte Schwankung innerhalb eines Handelstages seit den extremen Marktturbulenzen, die im April von der Einführung der US-Zölle ausgelöst worden waren. Aus Sicht von Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners kommen derzeit aus saisonalen Gründen auch kaum noch neue Käufer in den Markt. "Richtung Jahresende wollen viele keine neuen Positionen mehr eingehen", schrieb der Experte./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 156,3 auf Tradegate (21. November 2025, 09:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,11 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +40,03 %/+79,11 % bedeutet.



