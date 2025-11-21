BARCLAYS stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 80,90EUR auf Tradegate (21. November 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Bernd Klanten

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 114

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

