    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Beste Unternehmensberatungen Deutschlands

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platz 1 für BrandTrust / Best of Consulting Mittelstand der WirtschaftsWoche / Wirksame Markenstrategie

    Düsseldorf/Nürnberg (ots) - Die Unternehmensberatung BrandTrust gehört zu den
    besten Beratungsunternehmen Deutschlands: Platz 1 in der Kategorie Marketing des
    "Best of Consulting Mittelstand" des Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche und
    der Handelsblatt Media Group. Am 20. November 2025 nahm Sebastian Schäfer,
    Partner BrandTrust, bei der Gala in Düsseldorf die Auszeichnung entgegen.

    Strategien, die wirksam Resilienz und Profit steigern

    Bereits zum 16. Mal hat die WirtschaftsWoche die Beratungsbranche und deren
    Leistungen analysiert. Nicht nur Zahlen, sondern ergänzende Interviews mit
    Kunden über die Qualität und zu den Ergebnissen der Arbeit der Consultants sind
    in die Bewertung der 7-köpfigen Experten-Jury eingeflossen. BrandTrust
    überzeugte insbesondere bei den Themen Kundenzufriedenheit und
    Ergebniswirksamkeit. BrandTrust befähigt Unternehmen - auch in gesättigten
    Märkten - profitabel zu wachsen. Das Beratungsunternehmen BrandTrust,
    spezialisiert auf wirksames Wachstum mittels der Marke, landete in der Kategorie
    Mittelstand auf dem ersten Platz.

    BrandTrust Partner und Finanzmarken-Experte Sebastian Schäfer freut sich über
    die Auszeichnung: "Der WiWo Best of Consulting Award ist eine Bestätigung für
    die Exzellenz und die Kundenfokussierung unserer Arbeit. Hier stehen die
    kommerziellen Effekte in Form von Margensteigerung, EBIT und Gewinn im Fokus".

    Über BrandTrust

    BrandTrust ist die führende Unternehmensberatung für wirksame Marken im
    deutschsprachigen Raum. In 12 Industry Competence Centern begleiten die
    Beraterteams die marktführenden Klienten bei der Entwicklung und Umsetzung von
    regionalen und globalen Strategien. Das zentrale Ziel dabei ist es immer die
    Profitabilität, die Resilienz und das Wachstum der Klienten systematisch und
    zukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Klienten sind Unternehmen aus Fortune
    500, DAX 40, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland, Österreich, der Schweiz und
    Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig, in Nürnberg und Wien ansässig und
    hat darüber hinaus Büros und Repräsentanzen in München, Utrecht und Ljubljana.

    http://www.brand-trust.de/

    Pressekontakt:

    PR-Büro Heinhöfer, mailto:info@pr-heinhoefer.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110823/6163161
    OTS: Brand Trust Strategy Consultants




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Beste Unternehmensberatungen Deutschlands Platz 1 für BrandTrust / Best of Consulting Mittelstand der WirtschaftsWoche / Wirksame Markenstrategie Die Unternehmensberatung BrandTrust gehört zu den besten Beratungsunternehmen Deutschlands: Platz 1 in der Kategorie Marketing des "Best of Consulting Mittelstand" des Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche und der Handelsblatt Media Group. Am 20. …