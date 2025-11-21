Beste Unternehmensberatungen Deutschlands
Platz 1 für BrandTrust / Best of Consulting Mittelstand der WirtschaftsWoche / Wirksame Markenstrategie
Düsseldorf/Nürnberg (ots) - Die Unternehmensberatung BrandTrust gehört zu den
besten Beratungsunternehmen Deutschlands: Platz 1 in der Kategorie Marketing des
"Best of Consulting Mittelstand" des Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche und
der Handelsblatt Media Group. Am 20. November 2025 nahm Sebastian Schäfer,
Partner BrandTrust, bei der Gala in Düsseldorf die Auszeichnung entgegen.
Strategien, die wirksam Resilienz und Profit steigern
Bereits zum 16. Mal hat die WirtschaftsWoche die Beratungsbranche und deren
Leistungen analysiert. Nicht nur Zahlen, sondern ergänzende Interviews mit
Kunden über die Qualität und zu den Ergebnissen der Arbeit der Consultants sind
in die Bewertung der 7-köpfigen Experten-Jury eingeflossen. BrandTrust
überzeugte insbesondere bei den Themen Kundenzufriedenheit und
Ergebniswirksamkeit. BrandTrust befähigt Unternehmen - auch in gesättigten
Märkten - profitabel zu wachsen. Das Beratungsunternehmen BrandTrust,
spezialisiert auf wirksames Wachstum mittels der Marke, landete in der Kategorie
Mittelstand auf dem ersten Platz.
BrandTrust Partner und Finanzmarken-Experte Sebastian Schäfer freut sich über
die Auszeichnung: "Der WiWo Best of Consulting Award ist eine Bestätigung für
die Exzellenz und die Kundenfokussierung unserer Arbeit. Hier stehen die
kommerziellen Effekte in Form von Margensteigerung, EBIT und Gewinn im Fokus".
Über BrandTrust
BrandTrust ist die führende Unternehmensberatung für wirksame Marken im
deutschsprachigen Raum. In 12 Industry Competence Centern begleiten die
Beraterteams die marktführenden Klienten bei der Entwicklung und Umsetzung von
regionalen und globalen Strategien. Das zentrale Ziel dabei ist es immer die
Profitabilität, die Resilienz und das Wachstum der Klienten systematisch und
zukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Klienten sind Unternehmen aus Fortune
500, DAX 40, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig, in Nürnberg und Wien ansässig und
hat darüber hinaus Büros und Repräsentanzen in München, Utrecht und Ljubljana.
http://www.brand-trust.de/
Pressekontakt:
PR-Büro Heinhöfer, mailto:info@pr-heinhoefer.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110823/6163161
OTS: Brand Trust Strategy Consultants
