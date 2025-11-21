SEGULA Technologies stärkt seine europäische und deutsche Unternehmensführung

Werner Ferreira hatte Führungspositionen bei Altran, Akka und Capgemini Engineering inne. Er leitete internationale Programme und förderte das Wachstum von Unternehmen in anspruchsvollen Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Maschinenbau.

PARIS und RÜSSELSHEIM, Deutschland , 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Ingenieurkonzern SEGULA Technologies, der seit dem 1. September 2025 von Cyril Roger geleitet wird, verstärkt sein Führungsteam in Europa. Mit dem Eintritt von Werner Ferreira in die Geschäftsleitung als Executive Vice President für Nord- und Mitteleuropa und Geschäftsführer von SEGULA Technologies Deutschland setzt die Gruppe ihre Transformation fort, um europäische Industrieunternehmen bei ihren Innovations- und Effizienzprojekten zu unterstützen.

Bei SEGULA Technologies wird er die Entwicklung der Aktivitäten in Nord- und Mitteleuropa fortsetzen, wobei der Schwerpunkt auf Deutschland liegt, einem strategischen Markt für die Gruppe. Gleichzeitig wird er zur globalen strategischen Transformation von SEGULA Technologies beitragen: Steigerung des Mehrwerts für die Kunden, Stärkung der operativen Exzellenz und Einrichtung einer harmonisierten und leistungsstarken internationalen Dienstleistungsplattform.

„Europa ist eine strategische Säule für SEGULA Technologies, und Deutschland spielt eine zentrale Rolle für unsere Entwicklung. Werner Ferreira wird unser Managementteam verstärken und unser Wachstum in diesen Märkten begleiten. Seine Ernennung ist Teil der neuen Dynamik, die wir eingeführt haben, um unsere Position in den Schlüsselmärkten zu festigen, unsere Talente zu fördern und unseren Kunden immer leistungsfähigere Ingenieurslösungen anzubieten. Das Fachwissen und die Vision von Werner Ferreira werden in dieser neuen Entwicklungsphase entscheidend sein", erklärt Cyril Roger, Präsident und Generaldirektor von SEGULA Technologies.

„Dank unserer industriellen und technischen Kompetenzen, unserer soliden finanziellen Basis und unseres Partnernetzwerks sind wir in der Lage, eine Schlüsselrolle im nächsten Transformationszyklus der europäischen Industrie zu spielen. Insbesondere in Deutschland, wo wir in eine neue Entwicklungsphase eintreten und unser technisches Know-how im Vordergrund steht. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kunden zuverlässige, leistungsstarke und zukunftsorientierte Lösungen für die europäische Industrie zu entwickeln", erklärt Werner Ferreira.

An seiner Seite wird Benoit Bossu zum stellvertretenden Geschäftsleiter von SEGULA Technologies Deutschland ernannt. Er wird die Engineering-Aktivitäten des Konzerns in Deutschland weiter ausbauen und die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie sowie Schienenverkehr stärken.

Diese Veränderungen in der Geschäftsführung unterstreichen den Willen von SEGULA Technologies, ein neues Kapitel in seiner Entwicklung aufzuschlagen. Dank einer verstärkten Geschäftsführung und einer perfekt angepassten Organisationsstruktur will die Gruppe ihre deutschen und internationalen Kunden bei ihren ehrgeizigen Projekten bestmöglich begleiten.

