Drei Unternehmen aus Deutschland gehören zu den Gewinnern des Alibaba.com CoCreate Pitches

LONDON, 21. November 2025 /PRNewswire/ – Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, kürte am vergangenen Freitag Europas innovativste Produktideen. Zu den Gewinnern zählen auch drei Unternehmen aus Deutschland: Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM konnten die hochkarätig besetzte Jury mit ihren Produktideen überzeugen und gewannen Preise im Wert von jeweils 20.000 US-Dollar. 2

Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM aus Deutschland gehörten zu den Top 10. Gesamtsieger des Wettbewerbs wurde der 15-jährige Brite Harrison Nott – er erhält für sein „CoolTowel" ein Preispaket im Wert von 200.000 US-Dollar 1

Gesamtsieger des produktorientierten Wettbewerbs wurde der 15-jährige Harrison Nott aus dem Vereinigten Königreich. Sein innovatives Kleinunternehmen CoolTowel erhielt ein Preispaket1 im Wert von 200.000 US-Dollar, um die Weiterentwicklung und Skalierung des Produkts voranzutreiben. Das CoolTowel Handtuch bietet sofortige, wiederverwendbare Kühlung für Workouts, heiße Tage und Abenteuer.

Der CoCreate Pitch fand am 14. November im Rahmen von CoCreate Europe, der wichtigsten B2B-Veranstaltung von Alibaba.com, in London statt. 30 Finalisten3, die aus mehr als 14.000 europäischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie weiteren aus aller Welt ausgewählt worden waren, präsentierten ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Jeder von ihnen hielt eine 90-sekündige Präsentation und kämpfte um die Ehre, als Schöpfer des innovativsten Produkts Europas ausgezeichnet zu werden.

Neben dem Hauptgewinner wurden zehn weitere Finalisten, darunter die drei deutschen Unternehmen Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM, für ihre Produktinnovationen belohnt und mit Preisen im Wert von jeweils 20.000 Dollar2 ausgezeichnet. Zu den Finalisten gehören Intotum und HUID aus Großbritannien, Opack und Portalo aus Frankreich sowie Reeflex aus Italien. Der spezielle Athlete Track, an dem sich sieben Olympioniken und Spitzensportler, die zuvor am Athlete365 Business Accelerator von Alibaba.com teilgenommen hatten, beteiligen konnten, brachte auch zwei Gewinner hervor: Das französische Fechtzubehör-Unternehmen Azza Fencing sowie Nutri Troops aus Großbritannien, ein Unternehmen, das Kinder zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren will.