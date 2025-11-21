BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Underweight" belassen. Den Schweizer stehe ein Jahr wichtiger Studienergebnisse bevor, schrieb Shirley Chen am Freitag nach der jährlichen "Meet the management"-Veranstaltung in London. Gerade im Bereich Neurologie verstärke man sich durch Zukauf, wenn die ausstehende Genehmigung erfolgt. Zunächst stehe aber das Herzmittel Pelacarsen im Fokus./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 03:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 109,0EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Shirley Chen

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

