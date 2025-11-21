Hensoldt-Bonus-Zertifikat mit 41%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

Da die mittelfristigen Wachstumsaussichten für den Radar-Spezialisten günstig seien und bis zum Jahr 2030 mit einer positiven Entwicklung des Auftragseinganges zu rechnen sei, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem Kursziel von 112 Euro ihre Kaufempfehlung für die Hensoldt-Aktie.

Anlage-Idee: Wer auf dem im Vergleich zum Jahreshoch ermäßigen Kursniveau eine Investition in die als „fair bewertet“ eingestufte Hensoldt-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das nach wie vor bestehende Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen, das auch bei einem weiteren Kurseinbruch der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Hensoldt-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Hensoldt-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 54 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 30. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 104 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Hensoldt-Aktie (ISIN: DE000HT68F04), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 104 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 54 Euro. Beim Hensoldt-Aktienkurs von 74,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 73,54 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem geringeren Kapitaleinsatz als die Anschaffung der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 73,54 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 41,42 Prozent (gleich 31 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,52 Prozent auf 54 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Hensoldt-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 54 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Hensoldt-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 73,54 Euro verkauft, dann werden Anleger vor Spesen einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Anlageprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.