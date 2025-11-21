Siemens Energy und Rheinmetall am Dax-Ende als Jahresbeste

Für Siemens Energy ging es besonders deutlich abwärts, zeitweise um mehr als 8 Prozent auf 102,70 Euro. Sie landeten damit wieder an ihrer 50-Tage-Linie, die zuletzt mehrfach Ausgangspunkt für neue Rekorde war. Erst tags zuvor war über 118 Euro eine neue Bestmarke erreicht worden - nach rund 135 Prozent Kursplus im laufenden Jahr.

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Dax haben am Freitag die 2025 bisher besten Werte besonders stark Federn gelassen: Rheinmetall und Siemens Energy . Beide haben ihre Kurse im Jahresverlauf mehr als verdoppelt und die Verlockung für Gewinnmitnahmen ist entsprechend groß.

Dabei lobten Analysten den Energiekonzern nach dem Kapitalmarkttag am Donnerstag. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb etwa Phil Buller von JPMorgan. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details unterfüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke.

Rheinmetall leiden weiter unter dem neuen Vorstoß der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ihr Jahresplus schmolz am Freitag auf 154 Prozent. Analysten werden allerdings nicht müde zu betonen, wie wenig die US-Pläne dies an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederbewaffnung Europas ändern würde./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 1.562 auf Tradegate (21. November 2025, 09:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,37 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,78 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.168,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +15,35 %/+62,92 % bedeutet.



