MTU sammelt in Dubai Aufträge über gut 400 Millionen US-Dollar ein

Eher wenig punkten konnten MTU und der größere US-Partner Pratt & Whitney mit dem Getriebefan-Antrieb für Kurz- und Mittelstreckenjets. Die Münchner meldeten nur einen Auftrag über Antriebe für drei Embraer-E2-Jets für Helvetic Airlines./stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 155,3 auf Tradegate (21. November 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -6,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 96,53 Mrd..

Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 13,000GBP was eine Bandbreite von -14,82 %/+10,73 % bedeutet.