Japanische Notenbank mahnt
Japan-Inflation schießt hoch: Das sind die Folgen!
Die Inflation Japans erhöht die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung. Allerdings mahnt die japanische Notenbank zu Vorsicht in der Zinspolitik.
- Inflation in Japan steigt auf 3,0 Prozent im Oktober.
- BOJ mahnt zur Vorsicht bei Zinserhöhungen.
- Hohe Inflation könnte Kaufkraft und Wachstum bremsen.
Für Oktober hat die Inflation in Japan wieder Fahrt aufgenommen. Sie liegt damit weiter deutlich über dem Ziel der Notenbank Bank of Japan (BOJ). Wie die Regierung am Freitag mitteilte, stieg die
Kernrate der Verbraucherpreise auf 3,0 Prozent. Dies entspricht den Erwartungen der Analysten, die bereits mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten.
Der Anstieg hatte im September noch bei 2,9 Prozent gelegen. Ein von der BOJ genau beobachteter Index, der die Preise für frische Lebensmittel und Energie ausklammert, legte von 3,0 auf 3,1 Prozent zu. Besonders auffällig sind die gestiegenen Preise in der Hotelbranche sowie bei Autoversicherungen, die maßgeblich zur aktuellen Teuerung beigetragen haben.
Die Daten könnten die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung weiter anheizen und eine wichtige Rolle bei der nächsten Sitzung der Notenbank am 18. und 19. Dezember spielen. Experten warnen davor, dass anhaltend hohe Inflationsraten die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnten.
Im vergangenen Jahr hatte die BOJ ihr jahrzentelanges Konjunkturprogramm beendet und im Januar die Zinsen auf 0,5 Prozent angehoben. Die Teuerung liegt seit mehr als drei Jahren über dem Ziel der BOJ von zwei Prozent. Gouverneuer Kazuo Ueda hat jedoch wiederholt zur Vorsicht bei weiteren Zinsschritten gemahnt. Ueda verwies auf die Unsicherheit über die Auswirkungen von US-Zöllen auf die japanische Wirtschaft und forderte eine nachhaltige, von Binnennachfrage und Lohnsteigerungen getragene Inflation.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion