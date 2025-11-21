Vidac Pharma erhält nach deutscher Zulassung für neue Phase-2-AK-Studie erneut „Kaufempfehlung” von Sphene Capital

London (Großbritannien), 21. November 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das wegweisende First-in-Class-Therapien entwickelt, die auf den einzigartigen Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass Sphene Capital, das renommierte unabhängige europäische Analystenhaus, erneut eine Kaufempfehlung für die Aktien von Vidac Pharma ausgesprochen hat. Die bestätigte Bewertung geht mit einer unveränderten Bewertung des Unternehmens durch den Analysten in britischen Pfund einher. Das Kursziel wurde leicht von 4,20 € auf 4,10 € pro Aktie angepasst, um den Wechselkursschwankungen zwischen dem britischen Pfund und dem Euro Rechnung zu tragen, wobei das Vertrauen in den langfristigen Wert des Unternehmens unverändert bleibt.

Diese erneute Kaufempfehlung folgt auf die kürzlich erfolgte behördliche Genehmigung in Deutschland zur Einleitung der neuen klinischen Phase-2-Studie von Vidac Pharma zur aktinischen Keratose (AK), die sich speziell auf hochproliferative Läsionen konzentriert – ein klinisch bedeutendes Patientensegment mit erheblichem ungedecktem Bedarf.

Dr. Max Herzberg, Gründer und CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

„Wir sind stolz darauf, dass eine hochkarätige Analystengruppe wie Sphene Capital aufgrund ihres Verständnisses unserer Wissenschaft die Bedeutung dieser neuen Behauptung für unsere zukünftige Marktpositionierung erkennt. Ihr anhaltendes Vertrauen unterstreicht die klare Ausrichtung unseres Programms auf dem Weg zur Phase-3-Studie.“

Vidac Pharma setzt sich weiterhin für die Weiterentwicklung seiner innovativen Tuvatexib (VDA-1102)-Plattform ein und entwickelt weiterhin erstklassige Therapien, die auf die abnormalen Stoffwechselwege von Krebs und präkanzerösen Hautläsionen abzielen.

Um die vollständige Analyse von Sphene Capital zu lesen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link https://vidacpharma.com/de/investor-relations-de

