Warner Bros Discovery lockt Bieter – Netflix, Comcast und Paramount mischen mit

In der Pole Position für die Übernahme scheint aktuell Paramount Skydance. Das Unternehmen ist nach seiner kürzlich geglückten Fusion weiter auf Einkaufstour und plant, den gesamten Warner-Bros-Discovery-Konzern einschließlich der Kabelsender zu übernehmen. Neben dem Nachrichtensender CBS könnte also auch noch der Traditionssender CNN ins Reich von David Ellison und seinem Vater, Oracle-Gründer Larry Ellison, wechseln. Das wäre auch politisch ein hochbrisanter Deal.

Das Bieterrennen um eines der bekanntesten Medienhäuser der Welt ist eröffnet. Zum Verkauf steht das traditionsreiche Medienunternehmen Warner Bros mit bekannten Medien-Marken wie HBO, der Warner-Bros-Filmbibliothek und dem milliardenschweren DC-Universum.

Ein Zusammenschluss würde Paramounts Marktanteil im nordamerikanischen Kinogeschäft auf rund 32 Prozent heben und das Streaming-Angebot durch eine Fusion von HBO Max und Paramount+ massiv stärken.

Die Aktie von Warner Bros Discovery ist im Zuge des Bieterkampfs allein im vergangenen Monat schon um knapp ein Viertel gestiegen.

Die Dimension der Verhandlungen wurde zuletzt deutlich, als das Warner-Bros-Discovery-Board ein Angebot von knapp 24 US-Dollar je Aktie ablehnte – ein Deal, der den Konzern mit etwa 60 Milliarden US-Dollar bewertet hätte. Gleichzeitig kündigte die Führung an, strategische Optionen zu prüfen.

Auch Comcast zeigt großes Interesse – insbesondere an den Film- und TV-Studios sowie an HBO. Figuren wie Batman oder Superman würden das Filmgeschäft, aber auch Themenparks und den Streamingdienst Peacock aufwerten. In dieser Konstellation würde der gemeinsame Marktanteil an den US-Kinokassen laut Branchenangaben auf mehr als 43 Prozent steigen.

Netflix wiederum soll vor allem auf die umfangreiche Filmbibliothek und die global starken Marken zielen – von Harry Potter bis Der Herr der Ringe. Der Zugang zu diesen Franchises könnte die Position des Streaming-Riesen im Wettbewerb weiter festigen.

Warner Bros Discovery hatte zuvor angekündigt, das Unternehmen in zwei börsennotierte Einheiten aufzuteilen – Studios und Streaming getrennt von den rückläufigen Kabelsendern. Zu den aktuellen Berichten äußerten sich weder Warner Bros Discovery noch die Bieter.

