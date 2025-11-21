    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Megadeal in Hollywood?

    Warner Bros Discovery lockt Bieter – Netflix, Comcast und Paramount mischen mit

    Die Übernahmespekulationen um Warner Bros Discovery nehmen Fahrt auf: Laut mit der Sache vertrauten Personen liegen dem traditionsreichen Studio erste Kaufangebote von Paramount Skydance, Comcast und Netflix vor.

    Megadeal in Hollywood? - Warner Bros Discovery lockt Bieter – Netflix, Comcast und Paramount mischen mit
    Foto: Unsplash

    Das Bieterrennen um eines der bekanntesten Medienhäuser der Welt ist eröffnet. Zum Verkauf steht das traditionsreiche Medienunternehmen Warner Bros mit bekannten Medien-Marken wie HBO, der Warner-Bros-Filmbibliothek und dem milliardenschweren DC-Universum.

    In der Pole Position für die Übernahme scheint aktuell Paramount Skydance. Das Unternehmen ist nach seiner kürzlich geglückten Fusion weiter auf Einkaufstour und plant, den gesamten Warner-Bros-Discovery-Konzern einschließlich der Kabelsender zu übernehmen. Neben dem Nachrichtensender CBS könnte also auch noch der Traditionssender CNN ins Reich von David Ellison und seinem Vater, Oracle-Gründer Larry Ellison, wechseln. Das wäre auch politisch ein hochbrisanter Deal.

    Ein Zusammenschluss würde Paramounts Marktanteil im nordamerikanischen Kinogeschäft auf rund 32 Prozent heben und das Streaming-Angebot durch eine Fusion von HBO Max und Paramount+ massiv stärken.

    Die Aktie von Warner Bros Discovery ist im Zuge des Bieterkampfs allein im vergangenen Monat schon um knapp ein Viertel gestiegen.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    0,00 %
    +3,79 %
    -5,52 %
    +13,04 %
    +40,21 %
    ISIN:US69932A2042WKN:A412AL

    Die Dimension der Verhandlungen wurde zuletzt deutlich, als das Warner-Bros-Discovery-Board ein Angebot von knapp 24 US-Dollar je Aktie ablehnte – ein Deal, der den Konzern mit etwa 60 Milliarden US-Dollar bewertet hätte. Gleichzeitig kündigte die Führung an, strategische Optionen zu prüfen.

    Auch Comcast zeigt großes Interesse – insbesondere an den Film- und TV-Studios sowie an HBO. Figuren wie Batman oder Superman würden das Filmgeschäft, aber auch Themenparks und den Streamingdienst Peacock aufwerten. In dieser Konstellation würde der gemeinsame Marktanteil an den US-Kinokassen laut Branchenangaben auf mehr als 43 Prozent steigen.

    Netflix wiederum soll vor allem auf die umfangreiche Filmbibliothek und die global starken Marken zielen – von Harry Potter bis Der Herr der Ringe. Der Zugang zu diesen Franchises könnte die Position des Streaming-Riesen im Wettbewerb weiter festigen.

    Warner Bros Discovery hatte zuvor angekündigt, das Unternehmen in zwei börsennotierte Einheiten aufzuteilen – Studios und Streaming getrennt von den rückläufigen Kabelsendern. Zu den aktuellen Berichten äußerten sich weder Warner Bros Discovery noch die Bieter.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    4 im Artikel enthaltene Werte
