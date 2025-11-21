Börsenstart Europa - 21.11. - MDAX stark +2,12 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 28.394,89 PKT und steigt um +2,12 %. Top-Werte: CTS Eventim +5,12 %, Kion Group +3,77 %, Nemetschek +3,63 % Flop-Werte: RENK Group -2,70 %, Nordex -1,95 %, HENSOLDT -1,51 %

Der DAX steht bei 23.172,85 PKT und gewinnt bisher +1,05 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +3,07 %, Symrise +2,94 %, Continental +2,82 % Flop-Werte: Rheinmetall -4,47 %, Siemens Energy -4,18 %, RWE -0,46 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.429,48 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: Nemetschek +3,63 %, SMA Solar Technology +3,48 %, Nagarro +3,16 %

Flop-Werte: Nordex -1,95 %, HENSOLDT -1,51 %, Jenoptik -1,24 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:44) bei 5.535,87 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,76 %, Wolters Kluwer +3,24 %, Deutsche Boerse +3,07 %

Flop-Werte: Rheinmetall -4,47 %, Siemens Energy -4,18 %, ENI -1,24 %

Der ATX steht bei 4.797,01 PKT und verliert bisher -0,90 %.

Top-Werte: Wienerberger +5,41 %, UNIQA Insurance Group +2,30 %, Lenzing +2,23 %

Flop-Werte: DO & CO -1,26 %, voestalpine -0,03 %, EVN 0,00 %

Der SMI steht aktuell (09:59:46) bei 12.590,24 PKT und steigt um +1,29 %.

Top-Werte: Geberit +2,91 %, Givaudan +2,83 %, Roche Holding +2,65 %

Flop-Werte: ABB -0,34 %, Holcim -0,18 %, Alcon +0,35 %

Der CAC 40 steht bei 7.969,35 PKT und gewinnt bisher +0,95 %.

Top-Werte: Stellantis +4,04 %, Euronext +3,79 %, L'Oreal +3,76 %

Flop-Werte: Societe Generale -0,21 %, SAFRAN +0,03 %, Thales +0,11 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.680,05 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +2,33 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,08 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,06 %

Flop-Werte: ABB -0,34 %, Sandvik +0,28 %, Nordea Bank Abp +0,36 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.020,00 PKT und steigt um +1,41 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,51 %, Coca-Cola HBC +1,06 %, Jumbo +0,95 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,37 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,29 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,07 %