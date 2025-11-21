Es ist unvermeidlich

Die Party an den Börsen hat nach dem Einbruch im April, ausgelöst durch den Zoll-Schock, zuletzt ein jähes Ende gefunden. Die Citigroup-Aktie konnte sich infolgedessen exakt bis auf das 161,8 % Fibonacci-Retracement um 105,59 US-Dollar ausbreiten. Derartige Niveaus stellen häufig markante Trendwendepunkte dar, sodass sich die Charttechnik an dieser Stelle wieder einmal nicht geirrt hat und das Papier in einen Abwärtstrend geschickt hat. Zwar konnte in den letzten Tagen eine deutliche Erholungsbewegung verzeichnet werden, dies jedoch lediglich im Zuge einer Korrektur, sodass nun die zweite Verkaufswelle anstehen dürfte und diesbezüglich vielversprechende Chancen für Verkäufer eröffnet.

Grundsätzlich kann aus dem bisherigen Kursverlauf seit Mitte September noch kein vollwertiges Umkehrmuster abgeleitet werden, dennoch breitet sich ein kurzfristiger Abwärtstrend aus und birgt unmittelbare Abwärtsrisiken zunächst auf das Oktobertief bei 93,66 US-Dollar, darunter in den Bereich des weiter steigenden 200-Tage-Durchschnitts bei 87,72 US-Dollar und bietet sich daher für ein Engagement als Verkäufer an. Wollen Bullen dagegen ein echtes Zeichen setzen, müsste das Zwischenhoch bei 103,86 US-Dollar aus Anfang November nachhaltig und vor allem dynamisch überwunden werden. Dies würde unmittelbare Kursgewinne bis an das Rekordhoch bei 105,59 US-Dollar freisetzen, darüber könnte Citigroup auf 110,92 US-Dollar weiter zulegen. Diese Entwicklung erscheint vor dem Hintergrund der rückläufigen Märkte jedoch wenig wahrscheinlich.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Die Zeichen an den Aktienmärkten stehen weiter auf Ausverkauf, für die Citigroup-Aktie wurde ein Zielniveau bei 87,72 US-Dollar ermittelt und eignet sich für den Aufbau von Positionen auf der Verkäuferseite. Eine Verlustbegrenzung sollte bei einem Direkteinstieg vorläufig das Niveau von 101,02 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht unterschreiten. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.

