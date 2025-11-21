Dormagen auf Solarkurs
Drees & Sommer entwickelt PV-Masterplan für 180 städtische Gebäude (FOTO)
Dormagen (ots) - Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des deutschen Stroms aus
erneuerbaren Energien stammen. Die nordrhein-westfälische Stadt Dormagen will
ihren eigenen Beitrag dazu leisten und drückt in Sachen Photovoltaik-Ausbau aufs
Tempo. Um das Solarpotenzial auf ihren kommunalen Liegenschaften zu heben, hat
die Stadt Drees & Sommer mit einem Photovoltaik-(PV)-Masterplan beauftragt. Für
180 Gebäude in rund 90 Liegenschaften entwickelt das auf Bau, Immobilien und
Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ein
Gesamtkonzept inklusive technischer Erfassung, Potenzialanalyse,
Machbarkeitsstudie und strategischer Priorisierung aller betrachteten
Immobilien. Die Gesamtergebnisse sollen 2026 vorliegen.
Schulen, Rathäuser und Gemeindezentren: Öffentliche Gebäude in Deutschland
verfügen über enorme Kapazitäten für Photovoltaik, die oft noch ungenutzt
bleiben. Einer Analyse zufolge befinden sich bundesweit lediglich 1,1 Prozent
aller Solaranlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude1. "Auch auf Dormagens
Dächern ist das Photovoltaik-Potenzial nochsehrgroß. Der PV-Masterplan ist daher
ein konsequenter Schritt, um unsere kommunalen Liegenschaften zukunftsfähig
aufzustellen und die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen", betont Dr. Martin
Brans, technischer Beigeordnete der Stadt Dormagen.
erneuerbaren Energien stammen. Die nordrhein-westfälische Stadt Dormagen will
ihren eigenen Beitrag dazu leisten und drückt in Sachen Photovoltaik-Ausbau aufs
Tempo. Um das Solarpotenzial auf ihren kommunalen Liegenschaften zu heben, hat
die Stadt Drees & Sommer mit einem Photovoltaik-(PV)-Masterplan beauftragt. Für
180 Gebäude in rund 90 Liegenschaften entwickelt das auf Bau, Immobilien und
Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ein
Gesamtkonzept inklusive technischer Erfassung, Potenzialanalyse,
Machbarkeitsstudie und strategischer Priorisierung aller betrachteten
Immobilien. Die Gesamtergebnisse sollen 2026 vorliegen.
Schulen, Rathäuser und Gemeindezentren: Öffentliche Gebäude in Deutschland
verfügen über enorme Kapazitäten für Photovoltaik, die oft noch ungenutzt
bleiben. Einer Analyse zufolge befinden sich bundesweit lediglich 1,1 Prozent
aller Solaranlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude1. "Auch auf Dormagens
Dächern ist das Photovoltaik-Potenzial nochsehrgroß. Der PV-Masterplan ist daher
ein konsequenter Schritt, um unsere kommunalen Liegenschaften zukunftsfähig
aufzustellen und die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen", betont Dr. Martin
Brans, technischer Beigeordnete der Stadt Dormagen.
Anzeige
Präsentiert von
Die 65.000-Einwohner-Stadt im Rhein-Kreis Neuss treibt bereits seit Jahren den
Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Erst im Sommer 2025
erhielt Dormagen den Fördermittelbescheid über 330.000 Euro für
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und plant, diese auf einer
Sportanlage in Zons, der Stadtbibliothek und zwei Schulen zu installieren. Der
Photovoltaik-Masterplan soll weitere Potenziale und Umsetzungswege aufzeigen.
Vom Brandschutz bis zur Dachbegrünung - alles im Blick
"Die Analyse geht weit über die rein technische Umsetzbarkeit hinaus", erklärt
Yuri Leon-Dvoryaninov, Verantwortlicher für das Projekt bei Drees & Sommer das
Vorgehen. "Neben Faktoren wie Standsicherheit, elektrische Infrastruktur,
Brandschutz oder Denkmalschutz bewerten wir auch die Kombination von
Photovoltaik mit extensiver oder intensiver Dachbegrünung", berichtet der
Fachexperte. Zusätzlich berücksichtige das Expertenteam Förderprogramme,
betriebswirtschaftliche Ziele sowie Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz
(GEG) und der Energy Performance of Buildings Directive, einer EU-Richtlinie zur
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.
"Unser Ziel ist, eine klare und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungsstrategie
für die Stadt zu entwickeln. Neben belastbaren Aussagen zu Anlagengrößen und
Investitionskosten liefert sie Informationen zu möglichen Betreibermodellen und
der Amortisationszeit", führt Yuri Leon-Dvoryaninov fort. Auch die bereits
realisierten Anlagen und Gebäude mit laufenden Photovoltaik-Projekten werden dem
Experten zufolge in das Gesamtkonzept integriert. Nach der Auswertung der
bestehenden Unterlagen starteten bereits die ersten Vor-Ort-Begehungen und die
Analyse der potenziellen Dachflächen.
Mehr Solarstrom, geringere Betriebskosten
In Deutschland machen die Energiekosten rund 30 Prozent der gesamten
Betriebsausgaben kommunaler Gebäude aus2, begleitet von hohen CO2-Emissionen.
Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, besonders denen mit hohem
Tagesverbrauch wie Schulen oder Sporthallen, sind daher auch wirtschaftlichen
sinnvoll. "Auf lange Sicht profitieren von dem PV-Masterplan nicht nur die
kommunalen Liegenschaften, die den gewonnenen Strom primär für Eigenbedarf
nutzen und damit ihre Betriebskosten senken", meint Dr. Martin Brans,
technischer Beigeordneter der Stadt Dormagen. Indem der überschüssige Strom ins
öffentliche Stromnetz eingespeist wird, komme dieser später auch den Einwohnern
der Stadt zugute. Insgesamt schätzt die Stadt das PV-Potential auf Dormagens
Dächern - sowohl öffentlichen als auch privaten - auf etwa 225.000
Megawattstunde (MWh) pro Jahr ein.
Die Gesamtergebnisse des Photovoltaik-Masterplans sollen 2026 vorliegen und der
Stadt Dormagen als wichtige Entscheidungsgrundlage für Investitionen in
Photovoltaik-Anlagen dienen. Neben allgemeiner Machbarkeit prüft das
Expertenteam im Rahmen des Auftrags auch Speicherlösungen und
Mieterstrommodelle. Wie schon in einigen Bundesländern besteht auch in
Nordrhein-Westfalen seit 2024 eine Solarpflicht für alle Neubauten von
Nichtwohngebäuden. Im Juli vergangenen Jahres wurde diese auf grundlegende
Dachsanierungen bei kommunalen und landeseigenen Gebäuden ausgeweitet.
Quellen:
1: Viessmann Climate Solutions: Erneuerbare Energien im öffentlichen Sektor (htt
ps://www.viessmann-climatesolutions.com/de/nachhaltigkeit/sonnige-verwaltung.htm
l)
2: Kom.EMS Leitfaden: Energiemanagement in Kommunen. Eine Praxishilfe, S. 60
(https://www.komems.de/download/180912_Leitfaden_KomEMS.pdf)
Pressekontakt:
mailto:presse@dreso.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6163188
OTS: Drees & Sommer SE
Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Erst im Sommer 2025
erhielt Dormagen den Fördermittelbescheid über 330.000 Euro für
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und plant, diese auf einer
Sportanlage in Zons, der Stadtbibliothek und zwei Schulen zu installieren. Der
Photovoltaik-Masterplan soll weitere Potenziale und Umsetzungswege aufzeigen.
Vom Brandschutz bis zur Dachbegrünung - alles im Blick
"Die Analyse geht weit über die rein technische Umsetzbarkeit hinaus", erklärt
Yuri Leon-Dvoryaninov, Verantwortlicher für das Projekt bei Drees & Sommer das
Vorgehen. "Neben Faktoren wie Standsicherheit, elektrische Infrastruktur,
Brandschutz oder Denkmalschutz bewerten wir auch die Kombination von
Photovoltaik mit extensiver oder intensiver Dachbegrünung", berichtet der
Fachexperte. Zusätzlich berücksichtige das Expertenteam Förderprogramme,
betriebswirtschaftliche Ziele sowie Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz
(GEG) und der Energy Performance of Buildings Directive, einer EU-Richtlinie zur
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.
"Unser Ziel ist, eine klare und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungsstrategie
für die Stadt zu entwickeln. Neben belastbaren Aussagen zu Anlagengrößen und
Investitionskosten liefert sie Informationen zu möglichen Betreibermodellen und
der Amortisationszeit", führt Yuri Leon-Dvoryaninov fort. Auch die bereits
realisierten Anlagen und Gebäude mit laufenden Photovoltaik-Projekten werden dem
Experten zufolge in das Gesamtkonzept integriert. Nach der Auswertung der
bestehenden Unterlagen starteten bereits die ersten Vor-Ort-Begehungen und die
Analyse der potenziellen Dachflächen.
Mehr Solarstrom, geringere Betriebskosten
In Deutschland machen die Energiekosten rund 30 Prozent der gesamten
Betriebsausgaben kommunaler Gebäude aus2, begleitet von hohen CO2-Emissionen.
Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, besonders denen mit hohem
Tagesverbrauch wie Schulen oder Sporthallen, sind daher auch wirtschaftlichen
sinnvoll. "Auf lange Sicht profitieren von dem PV-Masterplan nicht nur die
kommunalen Liegenschaften, die den gewonnenen Strom primär für Eigenbedarf
nutzen und damit ihre Betriebskosten senken", meint Dr. Martin Brans,
technischer Beigeordneter der Stadt Dormagen. Indem der überschüssige Strom ins
öffentliche Stromnetz eingespeist wird, komme dieser später auch den Einwohnern
der Stadt zugute. Insgesamt schätzt die Stadt das PV-Potential auf Dormagens
Dächern - sowohl öffentlichen als auch privaten - auf etwa 225.000
Megawattstunde (MWh) pro Jahr ein.
Die Gesamtergebnisse des Photovoltaik-Masterplans sollen 2026 vorliegen und der
Stadt Dormagen als wichtige Entscheidungsgrundlage für Investitionen in
Photovoltaik-Anlagen dienen. Neben allgemeiner Machbarkeit prüft das
Expertenteam im Rahmen des Auftrags auch Speicherlösungen und
Mieterstrommodelle. Wie schon in einigen Bundesländern besteht auch in
Nordrhein-Westfalen seit 2024 eine Solarpflicht für alle Neubauten von
Nichtwohngebäuden. Im Juli vergangenen Jahres wurde diese auf grundlegende
Dachsanierungen bei kommunalen und landeseigenen Gebäuden ausgeweitet.
Quellen:
1: Viessmann Climate Solutions: Erneuerbare Energien im öffentlichen Sektor (htt
ps://www.viessmann-climatesolutions.com/de/nachhaltigkeit/sonnige-verwaltung.htm
l)
2: Kom.EMS Leitfaden: Energiemanagement in Kommunen. Eine Praxishilfe, S. 60
(https://www.komems.de/download/180912_Leitfaden_KomEMS.pdf)
Pressekontakt:
mailto:presse@dreso.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6163188
OTS: Drees & Sommer SE
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte