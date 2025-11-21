    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMS-CHEMIE HOLDING AktievorwärtsNachrichten zu EMS-CHEMIE HOLDING

    Dormagen auf Solarkurs

    Drees & Sommer entwickelt PV-Masterplan für 180 städtische Gebäude (FOTO)

    Dormagen (ots) - Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des deutschen Stroms aus
    erneuerbaren Energien stammen. Die nordrhein-westfälische Stadt Dormagen will
    ihren eigenen Beitrag dazu leisten und drückt in Sachen Photovoltaik-Ausbau aufs
    Tempo. Um das Solarpotenzial auf ihren kommunalen Liegenschaften zu heben, hat
    die Stadt Drees & Sommer mit einem Photovoltaik-(PV)-Masterplan beauftragt. Für
    180 Gebäude in rund 90 Liegenschaften entwickelt das auf Bau, Immobilien und
    Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ein
    Gesamtkonzept inklusive technischer Erfassung, Potenzialanalyse,
    Machbarkeitsstudie und strategischer Priorisierung aller betrachteten
    Immobilien. Die Gesamtergebnisse sollen 2026 vorliegen.

    Schulen, Rathäuser und Gemeindezentren: Öffentliche Gebäude in Deutschland
    verfügen über enorme Kapazitäten für Photovoltaik, die oft noch ungenutzt
    bleiben. Einer Analyse zufolge befinden sich bundesweit lediglich 1,1 Prozent
    aller Solaranlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude1. "Auch auf Dormagens
    Dächern ist das Photovoltaik-Potenzial nochsehrgroß. Der PV-Masterplan ist daher
    ein konsequenter Schritt, um unsere kommunalen Liegenschaften zukunftsfähig
    aufzustellen und die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen", betont Dr. Martin
    Brans, technischer Beigeordnete der Stadt Dormagen.

    Die 65.000-Einwohner-Stadt im Rhein-Kreis Neuss treibt bereits seit Jahren den
    Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Erst im Sommer 2025
    erhielt Dormagen den Fördermittelbescheid über 330.000 Euro für
    Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und plant, diese auf einer
    Sportanlage in Zons, der Stadtbibliothek und zwei Schulen zu installieren. Der
    Photovoltaik-Masterplan soll weitere Potenziale und Umsetzungswege aufzeigen.

    Vom Brandschutz bis zur Dachbegrünung - alles im Blick

    "Die Analyse geht weit über die rein technische Umsetzbarkeit hinaus", erklärt
    Yuri Leon-Dvoryaninov, Verantwortlicher für das Projekt bei Drees & Sommer das
    Vorgehen. "Neben Faktoren wie Standsicherheit, elektrische Infrastruktur,
    Brandschutz oder Denkmalschutz bewerten wir auch die Kombination von
    Photovoltaik mit extensiver oder intensiver Dachbegrünung", berichtet der
    Fachexperte. Zusätzlich berücksichtige das Expertenteam Förderprogramme,
    betriebswirtschaftliche Ziele sowie Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz
    (GEG) und der Energy Performance of Buildings Directive, einer EU-Richtlinie zur
    Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.

    "Unser Ziel ist, eine klare und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungsstrategie
    für die Stadt zu entwickeln. Neben belastbaren Aussagen zu Anlagengrößen und
    Investitionskosten liefert sie Informationen zu möglichen Betreibermodellen und
    der Amortisationszeit", führt Yuri Leon-Dvoryaninov fort. Auch die bereits
    realisierten Anlagen und Gebäude mit laufenden Photovoltaik-Projekten werden dem
    Experten zufolge in das Gesamtkonzept integriert. Nach der Auswertung der
    bestehenden Unterlagen starteten bereits die ersten Vor-Ort-Begehungen und die
    Analyse der potenziellen Dachflächen.

    Mehr Solarstrom, geringere Betriebskosten

    In Deutschland machen die Energiekosten rund 30 Prozent der gesamten
    Betriebsausgaben kommunaler Gebäude aus2, begleitet von hohen CO2-Emissionen.
    Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, besonders denen mit hohem
    Tagesverbrauch wie Schulen oder Sporthallen, sind daher auch wirtschaftlichen
    sinnvoll. "Auf lange Sicht profitieren von dem PV-Masterplan nicht nur die
    kommunalen Liegenschaften, die den gewonnenen Strom primär für Eigenbedarf
    nutzen und damit ihre Betriebskosten senken", meint Dr. Martin Brans,
    technischer Beigeordneter der Stadt Dormagen. Indem der überschüssige Strom ins
    öffentliche Stromnetz eingespeist wird, komme dieser später auch den Einwohnern
    der Stadt zugute. Insgesamt schätzt die Stadt das PV-Potential auf Dormagens
    Dächern - sowohl öffentlichen als auch privaten - auf etwa 225.000
    Megawattstunde (MWh) pro Jahr ein.

    Die Gesamtergebnisse des Photovoltaik-Masterplans sollen 2026 vorliegen und der
    Stadt Dormagen als wichtige Entscheidungsgrundlage für Investitionen in
    Photovoltaik-Anlagen dienen. Neben allgemeiner Machbarkeit prüft das
    Expertenteam im Rahmen des Auftrags auch Speicherlösungen und
    Mieterstrommodelle. Wie schon in einigen Bundesländern besteht auch in
    Nordrhein-Westfalen seit 2024 eine Solarpflicht für alle Neubauten von
    Nichtwohngebäuden. Im Juli vergangenen Jahres wurde diese auf grundlegende
    Dachsanierungen bei kommunalen und landeseigenen Gebäuden ausgeweitet.

    Quellen:

    1: Viessmann Climate Solutions: Erneuerbare Energien im öffentlichen Sektor (htt
    ps://www.viessmann-climatesolutions.com/de/nachhaltigkeit/sonnige-verwaltung.htm
    l)

    2: Kom.EMS Leitfaden: Energiemanagement in Kommunen. Eine Praxishilfe, S. 60
    (https://www.komems.de/download/180912_Leitfaden_KomEMS.pdf)

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
