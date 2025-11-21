Drees & Sommer entwickelt PV-Masterplan für 180 städtische Gebäude (FOTO)

Dormagen (ots) - Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des deutschen Stroms aus

erneuerbaren Energien stammen. Die nordrhein-westfälische Stadt Dormagen will

ihren eigenen Beitrag dazu leisten und drückt in Sachen Photovoltaik-Ausbau aufs

Tempo. Um das Solarpotenzial auf ihren kommunalen Liegenschaften zu heben, hat

die Stadt Drees & Sommer mit einem Photovoltaik-(PV)-Masterplan beauftragt. Für

180 Gebäude in rund 90 Liegenschaften entwickelt das auf Bau, Immobilien und

Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ein

Gesamtkonzept inklusive technischer Erfassung, Potenzialanalyse,

Machbarkeitsstudie und strategischer Priorisierung aller betrachteten

Immobilien. Die Gesamtergebnisse sollen 2026 vorliegen.



Schulen, Rathäuser und Gemeindezentren: Öffentliche Gebäude in Deutschland

verfügen über enorme Kapazitäten für Photovoltaik, die oft noch ungenutzt

bleiben. Einer Analyse zufolge befinden sich bundesweit lediglich 1,1 Prozent

aller Solaranlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude1. "Auch auf Dormagens

Dächern ist das Photovoltaik-Potenzial nochsehrgroß. Der PV-Masterplan ist daher

ein konsequenter Schritt, um unsere kommunalen Liegenschaften zukunftsfähig

aufzustellen und die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen", betont Dr. Martin

Brans, technischer Beigeordnete der Stadt Dormagen.





Die 65.000-Einwohner-Stadt im Rhein-Kreis Neuss treibt bereits seit Jahren den

Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Erst im Sommer 2025

erhielt Dormagen den Fördermittelbescheid über 330.000 Euro für

Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und plant, diese auf einer

Sportanlage in Zons, der Stadtbibliothek und zwei Schulen zu installieren. Der

Photovoltaik-Masterplan soll weitere Potenziale und Umsetzungswege aufzeigen.



Vom Brandschutz bis zur Dachbegrünung - alles im Blick



"Die Analyse geht weit über die rein technische Umsetzbarkeit hinaus", erklärt

Yuri Leon-Dvoryaninov, Verantwortlicher für das Projekt bei Drees & Sommer das

Vorgehen. "Neben Faktoren wie Standsicherheit, elektrische Infrastruktur,

Brandschutz oder Denkmalschutz bewerten wir auch die Kombination von

Photovoltaik mit extensiver oder intensiver Dachbegrünung", berichtet der

Fachexperte. Zusätzlich berücksichtige das Expertenteam Förderprogramme,

betriebswirtschaftliche Ziele sowie Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz

(GEG) und der Energy Performance of Buildings Directive, einer EU-Richtlinie zur

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.



"Unser Ziel ist, eine klare und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungsstrategie

für die Stadt zu entwickeln. Neben belastbaren Aussagen zu Anlagengrößen und

Investitionskosten liefert sie Informationen zu möglichen Betreibermodellen und

der Amortisationszeit", führt Yuri Leon-Dvoryaninov fort. Auch die bereits

realisierten Anlagen und Gebäude mit laufenden Photovoltaik-Projekten werden dem

Experten zufolge in das Gesamtkonzept integriert. Nach der Auswertung der

bestehenden Unterlagen starteten bereits die ersten Vor-Ort-Begehungen und die

Analyse der potenziellen Dachflächen.



Mehr Solarstrom, geringere Betriebskosten



In Deutschland machen die Energiekosten rund 30 Prozent der gesamten

Betriebsausgaben kommunaler Gebäude aus2, begleitet von hohen CO2-Emissionen.

Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, besonders denen mit hohem

Tagesverbrauch wie Schulen oder Sporthallen, sind daher auch wirtschaftlichen

sinnvoll. "Auf lange Sicht profitieren von dem PV-Masterplan nicht nur die

kommunalen Liegenschaften, die den gewonnenen Strom primär für Eigenbedarf

nutzen und damit ihre Betriebskosten senken", meint Dr. Martin Brans,

technischer Beigeordneter der Stadt Dormagen. Indem der überschüssige Strom ins

öffentliche Stromnetz eingespeist wird, komme dieser später auch den Einwohnern

der Stadt zugute. Insgesamt schätzt die Stadt das PV-Potential auf Dormagens

Dächern - sowohl öffentlichen als auch privaten - auf etwa 225.000

Megawattstunde (MWh) pro Jahr ein.



Die Gesamtergebnisse des Photovoltaik-Masterplans sollen 2026 vorliegen und der

Stadt Dormagen als wichtige Entscheidungsgrundlage für Investitionen in

Photovoltaik-Anlagen dienen. Neben allgemeiner Machbarkeit prüft das

Expertenteam im Rahmen des Auftrags auch Speicherlösungen und

Mieterstrommodelle. Wie schon in einigen Bundesländern besteht auch in

Nordrhein-Westfalen seit 2024 eine Solarpflicht für alle Neubauten von

Nichtwohngebäuden. Im Juli vergangenen Jahres wurde diese auf grundlegende

Dachsanierungen bei kommunalen und landeseigenen Gebäuden ausgeweitet.



