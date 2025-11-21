Trump kippt Brasilien-Zölle – Kurswechsel trifft die Märkte!

Die Anordnung gilt für alle brasilianischen Importe ab dem 13. November und erlaubt laut dem vom Weißen Haus veröffentlichten Dokument auch Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle für betroffene Waren.

US-Präsident Donald Trump hat die im Juli verhängten 40-prozentigen Zölle auf brasilianische Lebensmittelimporte wie Rindfleisch, Kaffee, Kakao und Obst wieder aufgehoben. Die Maßnahme war ursprünglich dazu gedacht, Brasilien für die Strafverfolgung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro zu bestrafen, der als enger Verbündeter Trumps gilt. Mit der Aufhebung setzt das Weiße Haus seine Kehrtwende bei mehreren Agrarzöllen fort, die zuletzt zu spürbar höheren Lebensmittelpreisen in den Vereinigten Staaten geführt hatten.

Brasilien deckt üblicherweise ein Drittel des Kaffees, der in den Vereinigten Staaten konsumiert wird, dem weltweit größten Kaffeemarkt. In den vergangenen Jahren hat sich das Land zudem zu einem wichtigen Lieferanten von Rindfleisch entwickelt, insbesondere für Sorten, die von der Fast-Food-Industrie nachgefragt werden. Die Einzelhandelspreise für Kaffee waren wegen der Zölle und wetterbedingter Ernteschäden in diesem Jahr um bis zu 40 Prozent gestiegen.

Die steigenden Lebensmittelpreise belasten Trumps Zustimmungswerte. Laut einer aktuellen Umfrage von Reuters/Ipsos sind sie auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Amt gefallen. Die Rohstoffanalystin Judith Ganes, Präsidentin von J. Ganes Consulting, erklärte:

"Es ist zu erwarten, dass einige Tausend Säcke brasilianischen Kaffees, die in Zolllagern gelagert wurden, nun schnell zu US-Röstereien transportiert werden."

In diesen Lagern hatten Importeure ihre Ware zurückgehalten, weil sie auf eine Rücknahme der Zölle gesetzt hatten.

Trumps Dekret erwähnte dagegen nicht die US-Sanktionen gegen brasilianische Behörden, die an der Verurteilung Bolsonaros wegen der versuchten Machterhaltung nach seiner Niederlage bei der Wahl 2022 beteiligt waren. Unter anderem wurden laut Reuters Oberrichter Alexandre de Moraes und seine Frau im Rahmen des Global Magnitsky Act sanktioniert, weiteren Richtern und Ministern wurden US-Visa entzogen.

