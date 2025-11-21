    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Zoll-Schwenk in Washington

    Trump kippt Brasilien-Zölle – Kurswechsel trifft die Märkte!

    Trump streicht überraschend die Zölle auf brasilianische Lebensmittel. Ein Schritt, der Kaffee, Rindfleisch und die Inflation in den USA direkt betrifft. Was Brasiliens Exporteuren und US-Verbrauchern jetzt erwartet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump hebt Zölle auf brasilianische Lebensmittel auf.
    • Kaffee- und Rindfleischpreise in den USA sinken.
    • Rückerstattungen für bereits gezahlte Zölle möglich.
    Foto: Bernd Feil - Pressefoto M.i.S., Mindelheim

    US-Präsident Donald Trump hat die im Juli verhängten 40-prozentigen Zölle auf brasilianische Lebensmittelimporte wie Rindfleisch, Kaffee, Kakao und Obst wieder aufgehoben. Die Maßnahme war ursprünglich dazu gedacht, Brasilien für die Strafverfolgung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro zu bestrafen, der als enger Verbündeter Trumps gilt. Mit der Aufhebung setzt das Weiße Haus seine Kehrtwende bei mehreren Agrarzöllen fort, die zuletzt zu spürbar höheren Lebensmittelpreisen in den Vereinigten Staaten geführt hatten.

    Die Anordnung gilt für alle brasilianischen Importe ab dem 13. November und erlaubt laut dem vom Weißen Haus veröffentlichten Dokument auch Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle für betroffene Waren.

    Brasilien deckt üblicherweise ein Drittel des Kaffees, der in den Vereinigten Staaten konsumiert wird, dem weltweit größten Kaffeemarkt. In den vergangenen Jahren hat sich das Land zudem zu einem wichtigen Lieferanten von Rindfleisch entwickelt, insbesondere für Sorten, die von der Fast-Food-Industrie nachgefragt werden. Die Einzelhandelspreise für Kaffee waren wegen der Zölle und wetterbedingter Ernteschäden in diesem Jahr um bis zu 40 Prozent gestiegen.

    Die steigenden Lebensmittelpreise belasten Trumps Zustimmungswerte. Laut einer aktuellen Umfrage von Reuters/Ipsos sind sie auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Amt gefallen. Die Rohstoffanalystin Judith Ganes, Präsidentin von J. Ganes Consulting, erklärte:

    "Es ist zu erwarten, dass einige Tausend Säcke brasilianischen Kaffees, die in Zolllagern gelagert wurden, nun schnell zu US-Röstereien transportiert werden."

    In diesen Lagern hatten Importeure ihre Ware zurückgehalten, weil sie auf eine Rücknahme der Zölle gesetzt hatten.

    Trumps Dekret erwähnte dagegen nicht die US-Sanktionen gegen brasilianische Behörden, die an der Verurteilung Bolsonaros wegen der versuchten Machterhaltung nach seiner Niederlage bei der Wahl 2022 beteiligt waren. Unter anderem wurden laut Reuters Oberrichter Alexandre de Moraes und seine Frau im Rahmen des Global Magnitsky Act sanktioniert, weiteren Richtern und Ministern wurden US-Visa entzogen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Kaffee wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 358,8PKT auf Ariva Indikation (21. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
