Zalando am Jahrestief: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenbewegung

Nach den Quartalszahlen bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg wegen der wachsenden Kundenbasis des Online-Modehändlers und der großen Anzahl von aktiven Kunden mit einem von 44 auf 53 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie wieder auf 24 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt am 7.11.25 notierte.

Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) hat nach ihrem Jahreshoch vom 18.2.25 bei 40,08 Euro bis zum 18.11.25, als die Aktie auf ein neues 12-Monatstief bei 21,09 Euro erreichte, ihren Wert nahezu halbiert. Danach konnte sich die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 22,20 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22,50 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 22,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ3X094, Bewertungstag 20.3.26, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 22,20 Euro mit 0,208 – 0,218 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 24 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,31 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,513 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,513 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ME85393, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 22,20 Euro mit 0,168 – 0,171 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,34 Euro (+99 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,514 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,514 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ8ZSR1, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 22,20 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 24 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,44 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.