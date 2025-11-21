    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin, Kreditmärkte: Angst trifft illiquide Assets!

    Faktisch erleben wir eine große Ent-Hebelung zu heiß gelaufener Märkte, nachdem plötzlich Angst im Markt ist

    Nvidia dreht nach starkem Plus ins Minus, die US-Aktienmärkte folgen dem Abverkauf von Bitcoin mit einem der größten Umschwünge der letzten Jahre - gestern war ein denkwürdiger Handelstag! Faktisch erleben wir eine große Ent-Hebelung zu heiß gelaufener Märkte, nachdem plötzlich Angst im Markt ist. Die Erkenntnis greift um sich, dass der gigantische Ausbau von Datencentern in den USA so nicht funktionieren wird und kann - und damit hängen Billionen-Kredite in der Luft, die über Schattenbanken-Kreditmärkte vergeben wurden. Diese Schattenbanken-Kreditmärkte aber sind häufig illiquide - man kann nicht einfach mal eben sein Geld daraus abziehen. Bitcoin "riecht das" - ein Beleg seiner Frühindikator-Funktion..

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Aktienmärkte im Absturz – KI und Krypto – Einblick in die Marktstimmung

    3. Krypto-Crash vertieft sich: Bitcoin rutscht an kritische Marken

     

    Das Video "Bitcoin, Kreditmärkte: Angst trifft illiquide Assets!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
