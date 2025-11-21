Bitcoin, Kreditmärkte: Angst trifft illiquide Assets!

Nvidia dreht nach starkem Plus ins Minus, die US-Aktienmärkte folgen dem Abverkauf von Bitcoin mit einem der größten Umschwünge der letzten Jahre - gestern war ein denkwürdiger Handelstag! Faktisch erleben wir eine große Ent-Hebelung zu heiß gelaufener Märkte, nachdem plötzlich Angst im Markt ist. Die Erkenntnis greift um sich, dass der gigantische Ausbau von Datencentern in den USA so nicht funktionieren wird und kann - und damit hängen Billionen-Kredite in der Luft, die über Schattenbanken-Kreditmärkte vergeben wurden. Diese Schattenbanken-Kreditmärkte aber sind häufig illiquide - man kann nicht einfach mal eben sein Geld daraus abziehen. Bitcoin "riecht das" - ein Beleg seiner Frühindikator-Funktion..

