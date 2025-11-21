Strategy vor möglichen Milliarden-Abflüssen durch Index-Ausschluss

Sollten darüber hinaus auch andere wichtige Börsenbarometer wie Nasdaq 100 oder Russell 1000 nachziehen, könnten die Abflüsse sogar auf bis zu 11,6 Milliarden US-Dollar anschwellen.

Eine drohende Index-Entfernung bringt den Bitcoin -Halter Strategy massiv unter Druck. Analysten der US-Großbank schätzen, dass allein die Herausnahme aus den MSCI-Indizes rund 2,8 Milliarden US-Dollar an Kapitalabflüssen nach sich ziehen könnte.

In der Analyse schreiben die Experten, dass der kürzliche Kursrückgang der Strategy-Aktie weniger auf die Korrektur des Bitcoin-Marktes zurückzuführen sei, sondern primär auf die Sorge um potenzielle Index-Entfernungen. "Diese Index-Inklusion hat Bitcoin-Exposure indirekt in die Portfolios von Retail- und institutionellen Anlegern getragen", heißt es. "Eine Entfernung würde diesen Effekt umkehren."

MSCI erwägt neuen Ausschlussmechanismus für Krypto-Treasury-Unternehmen

MSCI prüft derzeit eine Regeländerung, nach der Unternehmen ausgeschlossen werden könnten, deren Hauptzweck im Ansammeln von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen liegt. Maßgeblich wäre dabei ein Schwellenwert von mindestens 50 Prozent an Krypto-Assets gemessen an den Gesamtwerten ihrer Bilanz.

Diese Konsultation soll noch bis Jahresende laufen, eine finale Entscheidung wird am 15. Januar erwartet.

Marktwert schrumpft – Premium bricht ein

Strategy, das in Tysons Corner (Virginia) ansässige Unternehmen, hält aktuell einen Bitcoin-Bestand im Wert von rund 56 Milliarden Dollar. Der Börsenwert liegt mit etwa 51 Milliarden Dollar inzwischen unterhalb dieser Größenordnung – das mNAV-Premium beträgt laut SaylorTracker nur noch 0,90, nach 2,7 vor einem Jahr.

Die Aktie von Strategy gab am Donnerstag um 5,1 Prozent auf 177,13 Dollar nach. Im Verlauf des vergangenen Monats gab sie mehr als 40 Prozent nach.

Die hohe Index-Abhängigkeit verschärft den Abwärtstrend: Indexfonds halten laut JPMorgan einen erheblichen Teil der Strategy-Aktien. Ein Ausschluss würde aktive Manager zwar nicht zu Verkäufen zwingen – doch der Markt dürfte die Änderung eindeutig negativ werten. Niedrigere Handelsvolumina und sinkende Liquidität könnten die Attraktivität des Papiers zusätzlich belasten.

Bitcoin fällt weiter

Der Bitcoin-Preis selbst fällt am Freitag unter 84.000 US-Dollar, ein Minus von über 9 Prozent. Auf Monatssicht summieren sich die Verluste auf über 22 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die größte Kryptowährung wieder im negativen Terrain, nachdem sie Anfang Oktober noch ein Rekordhoch markiert hatte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



