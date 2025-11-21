CTS Eventim Aktie startet durch - 21.11.2025

Mit einer Performance von +5,57 % konnte die CTS Eventim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CTS Eventim Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 82,48€, mit einem Plus von +5,57 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CTS Eventim Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,28 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CTS Eventim auf +0,58 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,76 % geändert.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,17 % 1 Monat +5,00 % 3 Monate -17,28 % 1 Jahr -8,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuellen Quartalszahlen von CTS Eventim, die gemischte Reaktionen hervorrufen. Während die Umsätze hinter den Erwartungen zurückblieben, wird die Profitabilität im Ticketing als stark eingeschätzt. Die Nutzer zeigen sich optimistisch für das kommende Q3 und die traditionelle Stärke des Q4, insbesondere aufgrund positiver Analystenmeinungen und Insiderkäufe. Viele glauben, dass der aktuelle Kursrückgang nicht gerechtfertigt ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CTS Eventim eingestellt.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,97 Mrd.EUR € wert.

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im dritten Quartal trotz einer konjunkturell schwierigen Lage mehr umgesetzt und verdient. Weil sich sowohl das Ticketing-Geschäft als auch die eigenen Live-Veranstaltungen besser …

Nach einer massiven Wende an den US-Börsen tags zuvor ist der Dax am Freitag im frühen Handel erstmals seit Anfang Mai wieder unter die 23.000-Punkte-Marke gerutscht. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hatte sich in New …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.