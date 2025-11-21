Jubiläum: Seit 14 Jahren wird hier intelligent investiert
Ein weiteres Jahr liegt hinter mir, das ich im Dienste dieses Blogs verbracht habe: am heutigen 21.11.2025 ist es auf den Tag genau 14 Jahre her, dass dieses Projekt seine ersten Schritte gemacht und erste Leser zum
intelligenten Investieren verführt hat. Und wenn es nach mir geht, ist unsere gemeinsame
Reise noch lange nicht zu Ende.
Der Name "Intelligent investieren" stammt von Benjamin Grahams legendärem Standardwerk über das Value Investing, das mich und meinen Anlagestil geprägt hat. Dabei habe ich mich durchaus weiterentwickelt, vom Bottom-up-Ansatz immer weiter in Richtung Top-Down-Analyse, vom klassischen Deep Value Investing hin zum Quality Investing, bei dem der GARP-Ansatz (Growth at a reasonable Price) zunehmendes Gewicht bekam. Zudem reiften hier meine strategische Entscheidungen heran, immer voll investiert zu sein und mich auf einige wenige Unternehmen zu fokussieren.
Dass ich dieses Blog betreibe, habe ich bisher (fast) keinen Tag lang bereut. Ich schreibe hier über ein Thema, mit dem ich mich ohnehin viel befasse; und es ist mir gelungen, mein liebstes Hobby zum Beruf zu machen: das Investieren in Unternehmen, also Aktien.
»Am Fließband stehen, das ist Arbeit. Was ich mache ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund.«(Karl Lagerfeld)
Besser als Karl Lagerfeld kann ich nicht ausdrücken, wie ich das Börsengeschehen empfinde und meine Möglichkeit, mich 'rund um die Uhr' damit zu beschäftigen. Dieses Blog ist zu einem ganz wichtigen Teil dessen geworden, was ich an positiven Assoziationen mit dem Börsengeschehen verbinde und dazu trage natürlich nicht alleine ich bei, sondern es steckt schon ein bisschen mehr dahinter...
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen